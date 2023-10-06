Партизани в Криму проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод, — Атеш (фото)

Активісти руху стверджують, що на фотографіях фіксують російські військові вантажівки, які являють собою частину понтонно-мостового парку, що включає в себе техніку, призначену для створення поромних і мостових переправ через водні перешкоди.

Члени військового партизанського руху "Атеш" успішно проникли на територію, де розміщена російська військова техніка в тимчасово окупованому Криму. На цій базі вони виявили машини, призначені для будівництва поромних переправ і мостових споруд. Про це розповіли в Telegram-каналі партизанів.

За даними джерела, йдеться про територію Євпаторійського авіаційного ремзаводу.

Помітно, що члени групи "Атеш" здійснили повторне проникнення на російську військову базу, яка була створена окупантами на території авіазаводу в Євпаторії.

На фотографіях, зроблених партизанами, видно безліч військових вантажівок, які були прикриті тентами. Координати цього місця: 45.22228 широти і 33.37966 довготи.

Згідно з інформацією з джерела, на фотографіях фіксуються російські військові вантажівки, які являють собою частину понтонно-мостового парку. Цей парк включає в себе техніку, призначену для створення поромних і мостових переправ через водні перешкоди.

"Атеш" продовжує вести спостереження за військами РФ і місцями їхньої дислокації. Ра*истам радимо якнайшвидше залишати територію Криму", — вказали партизани.

Агенти "Атеш" проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у Криму Агенти "Атеш" проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у Криму Агенти "Атеш" проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у Криму

Нагадаємо, 4 жовтня партизани руху "Атеш" виявили в районі тимчасово окупованого Сімферополя таємний склад російських військ. Представники підпілля розповіли, що передали дані про знайдену базу і "очікують результатів".

Представник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни зробили все можливе для захисту Кримського мосту. Йдеться про роботу ППО, чергування військових кораблів і притоплені біля опор баржі. Однак, за словами Плетенчука, ворожа оборона все ж має слабке місце.