Отримали громадянство і проходять підготовку: стало відомо, де в РФ тренують найманців з Куби

Кубинців планується зарахувати до підрозділів 106-ої гвардійської повітряно-десантної дивізії, тобто, в/ч 55599 з пунктом постійної дислокації в Тулі.

В РФ організували базу для підготовки для війни проти України кубінських найманців. Їх тренують в Тулі. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"З власних джерел щойно отримав інформацію про те, що, попри скандал з найманцями, з Куби продовжують їхати до Росії сотні потенційних бойовиків. Зокрема, близько 400 "добровольців" з Республіки Куба отримали громадянство РФ і зараз проходять підготовку на одному з полігонів, ймовірно, у місті Тула", — написав він.

Журналіст зазначив, що Тулу було обрано невипадково, оскільки іноземних найманців планують зарахувати до підрозділів 106-ої гвардійської повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599) з пунктом постійної дислокації в Тулі.

Андрій Цаплієнко зазначив, що найманців з Куби вже бачили на окупованій території Донецької області.

Нагадаємо, що на Кубі підтримали участь своїх громадян в агресії Росії проти України, але у випадку, якщо ця участь — законно оформлена.

Раніше повідомлялося, що РФ набирає у свою армію сербських найманців і розміщує їх у житлових приміщеннях у Підмосков'ї з наміром створити повноцінну бригаду із сербських солдатів.