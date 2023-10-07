Військкоми силоміць посадили чоловіків у бус у Тернополі: в ТЦК проводять перевірку (відео)

На кадрах одного з відео чоловіка попід руки тягнуть в авто люди у військовій формі. На іншому — людина вже в мікроавтобусі, намагається вийти, але її утримують силою.

У Тернополі працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки силою заштовхували в мікроавтобус чоловіків. В обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку. Відео місцевому виданню "20 хвилин" надіслали очевидці.

На кадрах видно як люди в формі жорстко "пакують" у мікроавтобус чоловіків. Читачі стверджують, що відео зняте 6 жовтня на вул. Тарнавського, поблизу ресторану "Бахус", а також на вул. Лучаківського в Тернополі.

На одному з відео видно, як чоловіка попід руки тягнуть в бус люди у військовій формі. На іншому — людина вже в мікроавтобусі, намагається вийти, але її силою утримують в середині.

У поліції виданню повідомили, що у воєнний час всі звернення, що стосуються працівників ТЦК, скеровуються до Військової служби правопорядку. Якщо порушення підтверджується, ВСП передає матеріали до Державного бюро розслідувань.

Що кажуть у Тернопільському ТЦК і СП

7 жовтня на сторінці Тернопільського обласного ТЦК та СП опублікували коментар.

"Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео? Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів", – йдеться у повідомленні.

В обласному ТЦК та СП наголосили, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які "мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій".

"Разом з тим, нагадуємо про обов`язок громадян самостійно прибувати у ТЦК СП для оновлення свої облікових даних та проходження військово–лікарської комісії, яка встановлює ступінь придатності до проходження військової служби", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, 27 вересня в Одесі на Грецькій вулиці стався конфлікт зі співробітниками ТЦК і СП. На кадрах, які поширили місцеві, можна побачити, як військовий вибиває телефон із рук оператора. Потім чоловік підняв телефон і вступив із представниками ТЦК у словесну перепалку з нецензурною лексикою.