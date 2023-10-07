Війна в Ізраїлі: чому ХАМАС святкує швидкоплинну перемогу, але програли палестинці

Ісламські бойовики показали варварську сутність під час вторгнення, розстрілюючи в автомобілях мирних людей. ЦАХАЛ і Моссад почали відплату, простим палестинцям доведеться розділити долю з їхніми військовими лідерами, впевнений військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

ХАМАС святкує швидкоплинну, але важливу для нього перемогу. Хезболла і Талібан радіють. У Росії, яка брала безпосередню участь у вигодовуванні ХАМАСу, Талібану і Хезболли, натішитися підсумками дня не можуть.

Але знаєте хто насправді сьогодні зазнав тотальної поразки? Ні, не ЦАХАЛ і не Моссад, про які я писав раніше. Вони вже розгорнули акцію відплати повним ходом. Програли палестинці. Тотально. Палестинське питання завжди було дуже непростим. Його вирішення — це неосяжне завдання. Але сьогодні палестинці були загнані в глухий кут діями ХАМАС.

Те насильство і знущання, яке поширювали танцюючі бабуїни, аж ніяк не викличуть до них співчуття, коли їх випалюватимуть напалмом. Світ немов занурився в середньовіччя, варварські набіги, коли жінок викрадали з будинків, а чоловіків жорстоко вбивали. Тільки коні змінилися пікапами та квадроциклами. Терор і насильство, кров по чистих, охайних вулицях, розстріляні в автомобілях і на зупинках люди. Знущання над вбитими, насильство над полоненими.

М'якотіла світова спільнота, занурена в рівномірну млість цивілізації, отримало сьогодні шоковий розряд, який стали забувати після Бучі, Бородянки та Гостомеля. Стали забувати, який реальний, потворний лик терору.

Ось тільки заради недопущення таких трагедій настав час сміливо дивитися на суть проблеми, хто за нею стоїть і як із цим впоратися. Не підміняти поняття і ховатися в раковину, а почати діяти. В іншому разі цей кривавий уроборос поглине незабаром усіх. Саме всіх, без винятку.

Джерело.