"Перетворимо на руїни": прем'єр Ізраїлю закликав мирних жителів терміново покинути Сектор Гази (відео)

ЦАХАЛ діятиме на повну потужність і знесе всі об'єкти терористичного угруповання ХАМАС. Ціна перемоги Ізраїлю буде високою, попередив глава уряду.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав мирних жителів Сектора Гази негайно покинути анклав. Про це він сказав у відеозверненні, яке показав у Twitter ізраїльський мовник Kan.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готова перетворити на руїни об'єкти терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа, уточнив глава уряду.

"Війна займе час, попереду важкі дні. Ми будемо діяти у всіх місцях, де знаходяться терористи ХАМАС. Ми будемо до кінця мстити їм за той чорний день, який вони влаштували Ізраїлю. Ми розрахуємося з кожним, хто доторкнеться до викрадених ізраїльтян", — пообіцяв він.

Нетаньяху запевнив, що ізраїльська армія діятиме на повну потужність.

"ХАМАС розв'язав жорстоку і злісну війну проти мирних жителів. Ми переможемо, але ціна буде високою", — попередив він.

Міністерство оборони Ізраїлю запровадило надзвичайний стан по всій країні, усі збори й демонстрації скасовують, пише видання Haaretz.

"Рішення ухвалили після оцінки системою безпеки тривалості бойових дій. Продовження надзвичайного стану дасть змогу ізраїльській армії встановлювати спеціальні інструкції для населення, обмежувати зібрання та закривати об'єкти в певних місцях", — розповіли військові.

Нагадаємо, що бойовики палестинського угруповання ХАМАС проголосили захоплення жителів Ізраїлю в заручники як одну з цілей нападу на країну.

Фокус раніше детально розписав, які країни виступили на підтримку Ізраїлю, а які — на боці ХАМАС. Україна заявила про право Ізраїлю захищати себе і свій народ, США пообіцяла підтримку, а Іран, Афганістан і низка арабських країн вважають, що правда на боці терористів.