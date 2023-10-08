Ізраїль завдав удару у відповідь по півдню Лівану: війна в регіоні набирає обертів

Представники організації "Хезболла" заявили, що дії палестинців із ХАМАС є законними, і привітали з їхньою "героїчною, широкомасштабною і переможною" операцією проти Ізраїлю.

У неділю, 8 жовтня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала артилерійських ударів по території південного Лівану після того, як з ліванського боку було відкрито вогонь у бік Ізраїлю. Відповідальність за ракетний удар і мінометний обстріл по ізраїльській території взяла на себе організація "Хезболла". Про це повідомляє The Times of Israel.

"Хезболла" заявила, що випустила десятки ракет і снарядів по трьом ізраїльським позиціям у спірному районі гори Дов на знак солідарності та підтримки палестинців із ХАМАС.

"Із солідарності з силами палестинського опору кілька наших бійців сьогодні вранці атакували три позиції армії сіоністів біля окупованих ліванських ферм Шебаа. Ми на шляху до звільнення нашої ліванської землі, яка поки що залишається окупованою", — заявили лідери ліванського угруповання.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару у відповідь по району Лівану, звідки вівся артилерійський вогонь. Крім того, один із безпілотників ЦАХАЛ завдав удару по посту "Хезболли" в районі Хар-Дов, розташованому в Шебаа.

Зазначимо, що ферми Шебаа — це ділянка землі площею 39 кв. км, на яку претендують Ліван та Ізраїль, водночас Сирія та Ліван заявляють, що ферми Шебаа належать Лівану.

Чи втрутиться "Хезболла" у війну

Після початку військової операції угруповання ХАМАС 7 жовтня під назвою "Повінь Аль-Акси" лідери організації "Хезболла", яка тісно пов'язана з Іраном, заявили про законність дій палестинців і привітали з їхньою "героїчною, широкомасштабною" і "переможною" операцією проти Ізраїлю.

У заяві підкреслюється, що операція є "посланням арабському та ісламському світу й усій міжнародній спільноті", а особливо тим, хто прагне нормалізації відносин з ізраїльтянами, що "справа палестинців жива, і вона не вмре до перемоги та визволення".

Миротворці нарощують сили на кордоні з Ліваном

Як заявив представник тимчасових сил ООН у Лівані Андреа Тененті, командування Тимчасовими силами ООН у Лівані ухвалило рішення посилити патрулювання на лівано-ізраїльському кордоні.

За його словами, миротворці підтримуватимуть стабільність і допоможуть уникнути ескалації в регіоні. Тененті додав, що сили ООН перебувають у постійному контакті з конфліктуючими сторонами і мають намір забезпечити координацію, щоб уникнути будь-яких непорозумінь.

"Миротворці посилили патрулювання у всій зоні відповідальності з огляду на загрозу ракетних обстрілів", — зазначив Тененті.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав мирних жителів Сектора Гази негайно покинути анклав, оскільки ізраїльська армія готова перетворити на руїни об'єкти ХАМАС у Секторі Гази. За його словами, ізраїльтяни будуть до кінця мститися за напад палестинців 7 жовтня.