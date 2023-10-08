Ізраїль офіційно оголосив війну: штаб Армії оборони країни ввів "пункт 40 Алеф" (відео, карта)

Востаннє цей пункт Алеф було застосовано у 1973 році, коли розпочалася "Війна Судного дня".

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення "пункта 40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни, повідомляють ізраїльське агентство Newsru.co.il.

"Цей пункт передбачає, що "держава не починатиме війну і не здійснюватиме значні воєнні дії, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни, окрім як у разі відповідного рішення уряду", — пише видання.

За роз’ясненнями державної радіостанції Ізраїлю, це дозволяє генеральному штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) надати військовим повну свободу дій, залишаючи необхідність армії доповідати політичному керівництву країни. Крім того, це змінює розмір компенсації, яку держава виплачує жертвам нападу.

"Водночас завтра вранці (9 жовтня. — Ред.) комітет Кнесету у закордонних справах і безпеці проведе спеціальні слухання з метою схвалення мобілізації резерву", — зазначає телерадіокомпанія.

Крім того, міністри затвердили надзвичайні правила, які дозволяють проводити слухання в судах без присутності затриманих. Це рішення було ухвалено через ускладнення з логістикою полонених бойовиків.

"На тлі війни на півдні підрозділ Маган, що забезпечує охорону міністрів і очолює Шин-Бет, сьогодні видав директиву міністрам не наближатися до арабських поселень і уникати поїздок "проблемними маршрутами". Крім того, слід уникати поїздок проблемними маршрутами, такими як Ваді Ара і Ваді Мілк", — додає пресслужба.

Карта бойових дій у районі Сектора Гази Фото: Twitter

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Ізраїль та ХАМАС продовжують обмінюватися ударами. ЦАХАЛ зачищає території, куди проникли бойовики. Відомо, що ВПС армії Ізраїлю атакували ще три штаби терористичних організацій у Секторі Гази — оперативний штаб терористичної організації ХАМАС, Оперативний штаб організації "Ісламський джихад" і штаб "Ісламського джихаду" з управління ракетними силами.

Армія Ізраїлю евакуює населення біля кордону з Сектором Гази, військові кажуть, що у них є 12 годин, щоб "покінчити з анклавом".

Військово-політичне керівництво Ізраїлю вже оголосило Сектор Гази закритою зоною, закликавши населення залишити цю територію. У Сектор було припинено постачання електрики, палива та інших товарів.

В Ізраїлі вже підтвердили понад 600 загиблих ізраїльтян, майже 2000 осіб дістали поранення. Також повідомляють про сотні зниклих безвісти мирних жителів.

ЗМІ повідомляють про загибель ватажка ХАМАС Аймана Юніса.

Відео атаки ізраїльтянами трьох штабів терористичних організацій у Секторі Газа

Напад ХАМАСу на Ізраїль — як це сталося

Вчора, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль. Це був один із наймасштабніших актів агресії проти країни. Бойовики під прикриттям ракетних обстрілів прорвалися на південь Ізраїлю, зокрема у невелике містечко Сдерот. Тут вони почали тероризувати мирних жителів, вбивати, ґвалтувати, багатьох взяли у полон — щонайменше 100 ізраїльтян опинилися у заручниках. Є свідчення, що бойовики вивезли їх на свою територію.

Ізраїль у відповідь на агресію розпочав контртерористичну операцію "Залізні мечі", під час якої почав масовано громити цілі ХАМАС у Газі. Єрусалим заявляє своєю головною метою ліквідацію військового і політичного потенціалів ісламістського угруповання.

Поки що невідомо, чи буде ЦАХАЛ проводити наземну воєнну операцію в Секторі Гази — наразі армія Ізраїлю обмежується ракетними ударами по цілях ісламістів у цьому регіоні.

"У нас є цілі на найближчі 12 годин: покласти край анклаву Гази, взяти його під контроль і знищити всіх терористів на нашій території", — повідомив речник ЦАХАЛ Річард Хехт.

Проте повністю очистити свою територію від бойовиків ХАМАС ізраїльським військовим поки не вдалося, жорстокі бої тривають у громаді Маген. За інформацією агентства "Аль-Джазіра", десятки танків, які ЦАХАЛ мобілізував для боїв у регіоні, рухаються на південь Ізраїлю.

Нагадаємо, Фокус писав, що ситуація загострилася і на півночі Ізраїлю, де угруповання "Хезболла" обстріляло прикордонні позиції в спірному районі гори Дов. У відповідь сили ЦАХАЛ завдали артилерійського удару по території південного Лівану. Це підтверджує і військовий експерт, редактор відділу "Воєнний фокус" Ігаль Левін.

Крім того, Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявив про війну в його країні. Він закликав жителів Ізраїлю слухати накази армії й командування тилу.