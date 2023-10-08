США відправили до берегів Ізраїлю найбільший у світі авіаносець, — Politico

Сполучені Штати Америки для демонстрації сили і стримування агресії перекидають свої кораблі та літаки ближче до узбережжя Ізраїлю.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та декілька есмінців до Східного Середземномор'я. Про це 8 жовтня повідомляє американське видання Politico.

Крім того, вжито заходів для посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 і A-10 в цьому регіоні.

"Ці кроки були зроблені у відповідь на атаки ХАМАС на Ізраїль і послідували за детальними обговореннями із президентом Джо Байденом. Вони мали на меті зміцнити позицію Міністерства оборони в регіоні для укріплення регіональних сил стримування", — підкреслив очільник Пентагону.

За словами Остіна, Міністерство оборони вже найближчими днями надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, включаючи боєприпаси. Тож можна констатувати, що адміністрація Байдена працює над передачею зброї Ізраїлю, запевнило видання.

Американський президент Джо Байден сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху під час телефонної розмови 8 жовтня вранці, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже зараз прямує до Ізраїлю. Крім того, очікується, що найближчими днями надійде ще більше.

"Президент знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і запевнив у повній підтримці уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу з боку терористів ХАМАС", — йдеться в повідомленні, оприлюдненому Білим домом.

Крім того, державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що про нову допомогу Ізраїлю оголосять вже незабаром. Він, так само як президент США, підкреслив, що Ізраїль має повне право захищати себе.

Кількість жертв бойовиків ХАМАС

В Ізраїлі число жертв від нападу терористів ХАМАС збільшилося. За інформацією Timesofisrael, поранено 2200 осіб, понад 700 осіб загинули. Серед вбитих та викрадених є громадяни США, Франції, Німеччини та України.

Понад 100 осіб викрадено під час ракетних ударів. Є свідчення, що бойовики вивезли їх на свою територію. Серед викрадених були маленькі діти, люди похилого віку та іноземні громадяни, у тому числі 11 тайців, які працювали на фермах поблизу кордону.

Нічого невідомо про трьох громадян Великобританії, які пропали безвісти або загинули, як повідомили їхні сім'ї. Наразі підтверджено вбивство громадянина Франції, 20-річного солдата ЦАХАЛу. Ще кілька громадян Франції досі вважаються зниклими безвісти.

Серед убитих і викрадених ХАМАСом людей, ймовірно, є кілька громадян США.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Газа масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Сили оборони країни стягують артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Європі, зокрема Франції і Німеччині, посилюють заходи безпеки та охорону евреїв та єврейських об'єктів.

Ізраїльтянка, як повідомляв Фокус, розповіла про атаку ХАМАС на музичний фестиваль. Дівчина три години прикидалася мертвою, поки бойовики розстрілювали людей, які тікали.

Крім того, Фокус зазначав, що ситуація загострилася і на півночі Ізраїлю, де угруповання "Хезболла" обстріляло прикордонні позиції в спірному районі гори Дов. У відповідь сили ЦАХАЛ завдали артилерійського удару по території південного Лівану. Це підтверджує і військовий експерт, редактор відділу "Воєнний фокус" Ігаль Левін.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.