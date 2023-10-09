"Надихає агресорів": ексвіцепрезидент США Пенс звинуватив Трампа у війні в Україні (відео)

Американський політик звернув увагу й на дії адміністрації Джо Байдена, яка наче намагалася домовитися з владою Іраном, що, на його думку, створило умови для проведення безпрецедентного терористичного нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс розкритикував висловлювання експрезидента США Дональда Трампа, а також кандидатів у президенти США Рона Десантіса та Вівека Рамасвамі. Він звинуватив їх у розпалювані війн в Україні та Ізраїлі. В обліковому записі у сервісі Х (Twitter) політик опублікував відео фрагмента свого виступу для CNN.

Майк Пенс наголосив на тому, що ці учасники американських політичних процесів "сигналізують про відхід Америки від ролі лідера вільного світу". Такі дії, на його думку, здатні ще більше загострити ситуацію.

"Дональд Трамп, Вівек Рамасвамі та Рон Десантіс, кажуть, що США слід відмовитися від ролі лідера вільного світу, це надихає агресорів та терористів", – пояснив він.

Колишній посадовець зазначив, що напад Росії на Україну та вторгнення терористів ХАМАС на територію Ізраїлю були спровоковані. З його слів, намагання адміністрації Джо Байдена певним чином домовитися з владою Іраном створило умови для проведення безпрецедентного терористичного нападу.

Нагадаємо, 7 жовтня Трамп порадив владі України віддати Росії "російськомовні області". Експрезидент США заявив, що позиція очільника Білого дому Джо Байдена, яка полягає в тому, що Вашингтон не припинить підтримувати Київ до переможного кінця, "призведе до третьої світової війни". Він наголосив на необхідності "збереження статус-кво в Україні". Як він вважає, такий крок не передбачає "нічого поганого".