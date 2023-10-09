"Війна заради війни": ЗС РФ намагаються зупинити штурми ЗСУ і перейти в контрнаступ, — експерт

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, мета наступу російських військ на сході України не в тому, щоб отримати територіальну перевагу, а якомога довше затягувати час.

У Сил оборони України є просування на південних флангах Бахмутського напрямку; окупаційне угруповання, зі свого боку, робить спроби посилити фланги з півночі, куди перекидають резерви — особовий склад і техніку. Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів військовий експерт Олександр Мусієнко, який очолює Центр військово-правових досліджень.

Окупанти прагнуть зупинити штурмові дії ЗСУ — змусити перейти в оборону, а самим — атакувати, зазначив аналітик. Цим пояснюється активність угруповання ЗС РФ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Мета наступу російських військ на сході України не в тому, щоб отримати територіальну перевагу, а якомога довше затягувати час.

"Війна заради війни", — підсумував поточні події на фронті Мусієнко.

За його словами, російське військове командування буде й надалі направляти в Україну додаткові резерви.

Аналітик вважає, що на півдні України російське угруповання перебуває в обороні. Українські захисники утримують лінію фронту і завдають точкових ударів — по штабах і складах зі зброєю.

Мусієнко вважає, що більшого вимагати не варто, тому що стримування військового противника також вимагає ресурсів і зусиль, а ЗС РФ час від часу контратакують.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Сили оборони України вже перебувають біля лісу біля Вербового. Американські аналітики відзначають просування в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ не довіряють бойовикам "ДНР" — і на штурми здебільшого відправляють росіян.