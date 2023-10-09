Росія запустила ланцюгову реакцію: Подоляк про збій глобальної системи безпеки

За словами радника глави ОП, у Кремлі показали іншим країнам приклад обвалу традиційних правил і домовленостей. Тільки повний програш РФ це може виправити.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився з приводу того, як російська агресія різко змінила глобальну безпеку в гірший бік. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 9 жовтня.

За його словами, 24 лютого 2022 року Російська Федерація запустила ланцюгову реакцію "обвалу традиційних правил, домовленостей". У зв'язку з цим збій глобальної системи безпеки очевидний.

"Суть якої (реакції, — ред.): провокуйте, атакуйте, відкрито вбивайте цивільне населення, поводьтеся максимально агресивно, бо така модель "публічної поведінки" викличе ступор у політичних еліт, посилить їхнє небажання ухвалювати рішення, їхній ірраціональний страх, що частково заморозить синхронну колективну жорстку відповідь", — ідеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк наголосив, що неготовність світу остаточно ухвалити консолідоване рішення щодо важливості програшу Росії втягнув планету в епоху тотальної нестабільності, різкого зростання апетитів глобального терористичного альянсу, а також відмови від міжнародного права. Є тільки одне рішення, яке може це виправити.

"Настає час обов'язкових жорстких рішень", — підсумував радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що у Зеленського звинуватили РФ в атаці ХАМАС на Ізраїль. За словами Михайла Подоляка, прискорення поразки Росії у війні зможе повернути світ до передбачуваності та стабільності.