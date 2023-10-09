23-річний американець зник безвісти в Ізраїлі, але надіслав прощальне послання

За даними ізраїльської рятувальної служби Zaka, у неділю на місці горезвісного рейву в ізраїльській пустелі поблизу з Газою виявили понад 260 тіл. Надалі кількість жертв, імовірно, зросте.

23-річний Герш Гольберг-Полін зник безвісти вранці минулої суботи, коли перебував на вечірці з сотнями інших рейверів під час фестивалю Supernova в північній частині ізраїльського регіону Негев. Члени сім'ї американця розповіли про несамовиті текстові повідомлення, які він надіслав під час атаки бойовиків ХАМАС в ізраїльській пустелі. Про це повідомляє Independent.

Коли проходив фестиваль, бойовики ХАМАС провели несподівану атаку — вбили та викрали десятки людей.

За даними ізраїльської рятувальної служби Zaka, у неділю на місці горезвісного рейву виявили понад 260 тіл, надалі кількість жертв, імовірно, збільшиться.

Батько зниклого молодого чоловіка розповів ізраїльським журналістам про те, що його син був серед тих, хто веселився на рейві.

Американець кількома днями раніше відсвяткував день народження, а навесні повернувся з армійської служби.

У суботу близько 8-ї ранку за місцевим часом він відправив батькам кілька повідомлень, що лякають.

"Я вас люблю. Мені дуже шкода", — йшлося в посланнях.

Відтоді його ніхто не бачив і не чув про нього жодних звісток, а сім'я тепер відчайдушно намагається з'ясувати, що з ним сталося.

"Ми просто хочемо, щоб він був удома в безпеці", — сказав виданню його батько Джонатон Полін, який сподівається, що син все ж може досі переховуватися на території фестивалю.

"[Влада] щоразу каже, що в цьому районі може приховувати група людей. Щоразу, коли з'являється нова інформація, ми переглядаємо все, що можна. Насправді ми мало що можемо зробити", — пояснив він.

Гольберг-Полін народився в Берклі (Каліфорнія), але переїхав із сім'єю в Єрусалим, де він жив у дитинстві. Батько також розповів, що син пройшов навчання на медика і танкіста.

Після армійської служби він влаштувався на роботу офіціантом і збирав гроші на свою мрію — поїздку до Індії. Тепер же він один із багатьох зниклих безвісти після нападу бойовиків.

Нагадаємо, що учасники фестивалю в Ізраїлі розповіли, як 5 годин ховалися в лісі від бойовиків ХАМАС.

Також повідомлялося, що поки Ізраїль не діє проти Лівану, "Хезболла" обіцяє не брати участі у війні.