"Порушення прав людини": в ООН зробили скандальну заяву про діяльність України проти УПЦ

У свіжій доповіді стверджується, що ООН задокументувала 10 випадків фізичного насильства і шість випадків погроз, що виникли внаслідок конфліктів між парафіянами різних православних громад.

Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало заходи української влади, вжиті проти УПЦ, як порушення прав громадян. Про це повідомляється в доповіді на сайті відомства.

Так, у документі зазначається, що на території, підконтрольній Україні, уряд і місцева влада вжили низку заходів проти Української православної церкви, зокрема розірвали договір оренди державної Києво-Печерської лаври.

Крім того, УВКПЛ задокументувало 10 випадків фізичного насильства і шість випадків погроз, що виникли внаслідок конфліктів між парафіянами різних православних громад.

"При цьому напруженість була особливо високою в березні та квітні 2023 року", — ідеться в доповіді.

У доповіді йдеться про те, що на територіях, захоплених росіянами, зафіксовано переслідування священиків як УПЦ, так і ПЦУ, а також секти Свідків Єгови, яка оголошена в РФ екстремістською організацією.

Нагадаємо, що дві третини українців, або 66%, вважають, що діяльність Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, необхідно заборонити. Такі результати опитування, яке з 26 травня до 5 червня провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

А 4 вересня Фокус писав, що намісник Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій заявив, що в Києво-Печерській Лаврі могли працювати російські агенти.