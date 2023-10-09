Польща відібрала у посольства РФ територію і віддала своїм військовим (фото)

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, передача бази відпочинку РФ польським військовим є "символом відвоювання території у країни-агресора".

Польський уряд вирішив передати Силам оборони землі із базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Російської Федерації. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

Як зазначається, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак 9 жовтня взяв участь у церемонії передавання.

За його словами, цей символ означає, що Польща відвоювали територію у країни-агресора, країни, яка нападає на сусідні держави. Відтепер база "слугуватиме Війську Польському, слугуватиме Військам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч".

"У Зеґже є командний батальйон і підофіцерська школа. Війська територіальної оборони динамічно розвиваються. Понад 38 тисяч бійців", – зазначив Блащак.

Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку й передала своїм військовим

За його словами, Збройні сили Польщі динамічно розвиваються, зараз вони налічують понад 187 тисяч солдатів.

Глава Міноборони Польщі додав, що цю територію будуть використовувати для навчань польської армії.

"Це дійсно дуже гарна новина. Це символічне повідомлення", – каже Блащак.

База відпочинку в Скуб’янці, яка належала посольству РФ: деталі

Майно, яке перейде до Міноборони Польщі від держлісів, раніше було власністю Російської Федерації. За словами Маріуша Блащака, користувачі "спустошили це місце майже повністю".

Передача землі та бази відпочинку – це частина ширшої програми діяльності Міністерства національної оборони щодо покращення умов служби солдатів по всій Польщі, відновлення ліквідованих військових частин та створення нових.

Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку й передала своїм військовим

"Незабаром територіали будуть підвищувати свої навички та кваліфікацію на новому місці", – йдеться у повідомленні.

Скуб’янка – це район, розташований неподалік від Зеґже, у Мазовії.

"Отримання Військом територіальної оборони об’єкту в Скуб’янці в першу чергу підвищує навчальні можливості", – додають у повідомленні.

Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку й передала своїм військовим

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 вересня сказав, що Польща і Словаччина продовжать підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія, після виборів, попри нещодавню різку риторику на адресу Києва.