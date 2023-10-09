Свіжий погляд на війну: військові США переглядають стратегію застосування танків

Через масове використання баражуючих боєприпасів проти важкої техніки перед сухопутними військами стоїть завдання з модернізації танків. З одного боку необхідно зберігати маневреність техніки, з іншого — підвищувати захист від повітряних атак.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, американські воєначальники переосмислюють стратегії ведення сучасної війни. Зокрема, у Пентагоні зазначили, що подивилися "свіжим поглядом" на характер застосування танків на сучасному полі бою. Про те, до яких висновків дійшли американські генерали та військові експерти зі США йдеться в матеріалі Defence News від 9 жовтня.

Насамперед ідеться про переосмислення стратегії ведення бойових дій на тлі широкого застосування різного роду безпілотників. Дрони заполонили поле бою, кажуть військові експерти, і це позначається, зокрема, на особливості використання бронетехніки і особливо танків, які довгі роки вважали основною силою сухопутних військ.

Протягом усіх місяців військових дій в Україні західні аналітики спостерігали, як баражуючі боєприпаси знищували масивні та дорогі танки, а також за тим, як важка бронетехніка зазнає труднощів з маневруванням.

"Технології ведення війни швидко змінюються. Швидке поширення безпілотників зробило танки Abrams більш уразливими. Вони можуть бути швидше виявлені та знищені," — пояснили експерти.

Актуальна роль ОБТ

Через це військові США дійшли висновку, що їхній основний бойовий танк (ОБТ) M1 Abrams більше не може проходити модернізацію, збільшуючи при цьому масу. На думку відставного генерала армії США Бена Ходжеса, танк Abrams "з усіма його прикрасами на капоті" вже занадто важкий, а модернізація зі збільшенням ваги не є виходом.

Водночас роль ОБТ на полі бою продовжує бути вельми актуальною, хоча спостерігаючи за втратами Збройних сил РФ, які втратили понад 400 танків за перші два місяці війни, серед експертів почалася дискусія про те, чи не є танки надто громіздкими для сучасного поля бою.

Міністр армії Крістін Вормут зазначив, що на перший план виходить захищеність техніки від ударів із дронами з повітря.

Амріканський ОБТ М1 Abrams Фото: Flickr

"Заяви про те, що ми бачимо кінець цінності танків, були дещо передчасними, але боєприпаси, здатні пробити верхню частину бронемашин і танків, залишаються проблемою. Ми працюємо над створенням можливостей для захисту від цього", — зазначив він.

Тим часом залишаються такі варіанти, як захист техніки за допомогою активного захисту, наприклад, системою Trophy від компанії Rafael. Але всі додаткові системи захисту підвищують масу техніки і неминуче знижують її маневреність, що неприйнятно в сучасних бойових умовах. Тому фахівцям з Пентагону ще належить вирішити це завдання.

Можливо частково її вирішить програма з модернізації Abrams M1A2 SEPv4. Нагадаємо, армійці зі США повідомили про роботи з поліпшення ОБТ M1E3 Abrams. Повідомлялося, що танк зазнає інженерних змін, що значно більше за звичайну модернізацію