Антиросійські настрої в Криму стрімко зростають, — Центр національного спротиву

За інформацією підпілля, унаслідок падіння підтримки російської влади в Криму у глави окупаційної адміністрації півострова виникли проблеми з кремлівськими кураторами.

У Кремлі незадоволені рівнем підтримки російської влади в тимчасово окупованому Криму. Соцопитування, проведені на замовлення Москви, показують невтішні результати — різке зростання антиросійських настроїв серед місцевого населення півострова. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією ЦНС, у глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова виникли неприємності з кураторами з Кремля. На своє виправдання Аксьонов представив "аналіз" причин зростання антиросійських настроїв, у якому головною проблемою називає економічні складнощі, з якими зіткнулося місцеве населення. Серед іншого в доповіді наголошується, що через санкції Заходу в Криму злетіли ціни на медикаменти і товари першої необхідності.

У спробі "перекласти провину" на санкції доповідь Аксьонова оминає той факт, що стан справ у кримських аптеках насамперед пов'язаний із переорієнтацією всіх ресурсів півострова на задоволення потреб російської армії для продовження війни в Україні. Пріоритетне медичне забезпечення госпіталів, де лікують поранених російських військових, веде до дефіциту певних ліків і зростання цін на них.

Разом із недружніми Росії західними країнами "цапом-відбувайлом" у доповіді Аксьонова став і "міністр" енергетики і палива Криму Ігор Корінь, який подав нещодавно прохання про відставку. Аксьонов поклав на нього відповідальність за зростання цін на паливо, що призвело до збільшення витрат на логістику і зростання споживчих цін на товари першої необхідності.

ЦНС зазначає ще одну причину невдоволення кримчан: на півострові наростає величезний дефіцит робочої сили через мобілізацію. У сільгосп секторі наразі не вистачає 77% працівників.

Український рух опору пообіцяв "продовжити ускладнювати життя місцевим колаборантам і гауляйтерам".

"Ті злочини, які ви чините по відношенню до українського населення на українській землі, — не будуть прощені, і кожен зрадник і загарбник понесете справедливе покарання", — йдеться в повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, партизани в Криму проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод. Члени військового партизанського руху "Атеш" виявили машини, призначені для будівництва поромних переправ і мостових споруд.

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