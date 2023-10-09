"Мета — знищити можливості ХАМАСу": офіцер ЦАХАЛ анонсував відповідь із боку Ізраїлю

За словами Аріє Зайдена, востаннє така напруга відчувалася 2006 року, під час другої ліванської війни. Майбутні кроки залежатимуть від поставлених урядом завдань.

ХАМАС незабаром буде дуже здивований тим, яку відповідь підготувала армія Ізраїлю на атаку з боку Сектора Гази. Про це заявив політолог, підполковник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Аріє Зайден в інтерв'ю "Українському радіо" 9 жовтня.

За його словами, введений пункт "40 Алеф", який позначає повноцінний стан війни в Ізраїлі, свідчить про повну свободу дій для ЦАХАЛ. Поки що дію цього пункту на полі бою побачити не можна, бо йдеться про довгострокову перспективу.

Війна в Ізраїлі: звільнення територій

Ізраїльська армія вже практично повністю звільнила всі території, куди 7 жовтня зайшли військові із Сектора Гази.

"Можна сказати, що контроль повернувся до ізраїльських військових. Усі місця, в яких були можливості перетнути прикордонний паркан, нам відомі і вони або закриті, або перебувають під наглядом наших підрозділів. Також повітряні сили завдають ударів, щоб нові резерви ХАМАСу не змогли перетнути кордон і увійти на нашу територію", — ідеться в повідомленні.

Загалом, за словами Аріє Зайдена, у суботу близько 400 бойовиків зайшло на територію Ізраїлю. Озброєні вони були переважно стрілецькою зброєю, протитанковими гранатометами і великокаліберними кулеметами. Кількість патронів була практично необмеженою, що і призвело в результаті до такої кількості загиблих і поранених.

Бронетехніки у бойовиків немає, тому використовувалися звичайні легкі пікапи. Завдяки цьому в них була перевага у швидкості.

Війна в Ізраїлі: кількість полонених

За попередніми даними, як заявив Аріє Зайден, близько 100 осіб, серед яких жінки, діти та чоловіки, перебувають у полоні у ХАМАС. Частково йдеться про мирних громадян, але є серед них і військові. Інформацію продовжують збирати.

Як саме їх усіх повертатимуть — поки що складно передбачити, як зазначив політолог. При цьому, позиція Єрусалима в цьому питанні, найімовірніше, буде чіткою, як у 2000-х роках. Тоді було заявлено, що жодних переговорів із терористами бути не може.

"ХАМАС не буде, як на мене, поспішати вразити заручників, тому що глава ХАМАСу та інші диктатори люблять життя. Вони розуміють, що поки люди, яких вони захопили, живі, це можливість хоча б якось на нас натиснути. Тому є надія повернути заручників… Заручників не триматимуть усіх разом, а намагатимуться розділити їх на групи. Тому перед силами безпеки, усім ЦАХАЛом стоїть важке і непросте завдання", — продовжив Аріє Зайден.

Він також додав, що організувати спецоперацію буде непросто, адже Сектор Газа є однією з найщільніше забудованих місцевостей, у якій мешкає 3 мільйони мирних жителів. Там легко копати та будувати тунелі, тож у бойовиків була можливість добре підготуватися.

Війна в Ізраїлі: ситуація в містах

За словами підполковника Армії оборони Ізраїлю, усі кав'ярні зачинені, адже містяни перебувають удома. Люди відчувають напругу і починають купувати в магазині більше продуктів, ніж було до цього. Ніхто не розуміє, чого очікувати найближчим часом. Востаннє таке напруження відчувалося 2006 року під час другої ліванської війни, яка тривала 28 днів.

"Зараз усі прикордонні поселення вже евакуйовані і йдеться про 40-50 тисяч громадян. Хоча зрозуміло, що це лише початок і найближчим місяцем-двома ХАМАС буде дуже здивований, де він може опинитися і що станеться з його бойовиками. Це трапиться не тільки на території Сектора Гази. "Зачистити" території, які належать Ізраїлю, – це дуже коротка історія, мета, яка була вчора. Головна мета – це знищити можливості ХАМАСу вести військові дії, знищити його бойове крило. Якщо йтиметься про те, що треба знищити і його політичну частину, ми розробимо плани й будемо готові", — продовжив Аріє Зайден.

Він розуміє, що на це може знадобитися багато часу, проте військові готові виконати кожен наказ, який прозвучить від уряду.

Нагадаємо, 9 жовтня в Міноборони Ізраїлю заявили, що країна запроваджує повну блокаду Сектора Газа. Відповідно, на цій території не буде ні води, ні їжі, ні електрики, як зазначив міністр Йоав Галлант.