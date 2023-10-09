У ХАМАС заявили про готовність обговорити перемир'я з Ізраїлем, — ЗМІ

Заява представника ХАМАС прозвучала на тлі підготовки ізраїльських військових до проведення наземної операції в секторі Гази.

Офіційний представник ХАМАС повідомив про готовність обговорити потенційне перемир'я з Ізраїлем. Про це пише The Sun 9 вересня.

Як зазначають журналісти, ця заява пролунала на тлі підготовки Ізраїлю до проведення наземної операції в секторі Газа після того, як бойовики ХАМАС прорвали кордон.

Повідомляють, що Ізраїль зібрав 300 000 резервістів, щоб завдати удару у відповідь протягом "наступних 48 годин".

Відомо про понад 1200 убитих в Ізраїлі та секторі Гази. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), щонайменше 100 ізраїльтян були взяті в заручники бойовиками ХАМАС.

Водночас у ХАМАС оголосили про намір стратити одного полоненого ізраїльського солдата за кожний будинок у секторі Гази, який зазнав бомбардування без попередження.

Нагадаємо, 9 жовтня підполковник ЦАХАЛ Аріє Зайден заявив, що ХАМАС незабаром буде дуже здивований тим, яку відповідь підготувала армія Ізраїлю на атаку з боку сектора Газа. За його словами, введений пункт "40 Алеф", який позначає повноцінний стан війни в Ізраїлі, свідчить про повну свободу дій для ЦАХАЛ.

Ми також повідомляли, що 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант оголосив про введення повної блокади сектора Гази. Він зазначив, що там не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива.