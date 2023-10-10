"Це тільки початок": Нетаньягу у зверненні до нації порівняв ХАМАС з ІДІЛ (відео)

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв помститися за кожного заручника, захопленого бойовиками ХАМАС, а ті у відповідь пригрозили стратити полонених за кожен зруйнований Ізраїлем будинок.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері 9 жовтня у зв'язку з атаками збройного крила ХАМАС "Бригад Іззаддіна аль-Кассама" виступив зі зверненням до нації. Він наголосив, що авіаудари по позиціях бойовиків ХАМАС у Секторі Газа були тільки початком. Про це Нетаньягу повідомляє у своєму Facebook, де він розмістив відео.

"У цей момент ми переходимо до масованої атаки, якої ще ніколи не було. Вони хотіли війни, вони отримають війну", — сказав політик.

Звернення до нації прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу

Нетаньягу заявив, що авіаудари по Сектору Газа — це "тільки початок". Як підкреслив прем'єр, Ізраїль веде війну за своє існування, тому його країна не зупиниться на авіаударах.

"Ми атакуватимемо ХАМАС із тією міццю, яку ще не застосовували... Усі місця, звідки діє ХАМАС, перетворяться на руїни. На нашій території все ще є вороги, і наша армія робить усе, щоб їх знищити", — заявив Нетаньягу.

Нетаньягу також порівняв дії ХАМАС із тим, як поводилися бойовики "Ісламської держави".

"Ми завжди знали, що таке ХАМАС. Тепер весь світ знає. ХАМАС — це ІДІЛ", — підкреслив він.

Політик акцентував увагу на тому, що події, які відбуваються сьогодні, "ніколи раніше не спостерігалися в Ізраїлі". Він пообіцяв "подбати про те, щоб це ніколи не повторилося". Зараз, за його словами, бійці ЦАХАЛу "очищають" від терористів ХАМАСу всі місця, куди вони проникли.

"Ми перетворимо всі місця в цьому місті зла, де ховається ХАМАС, на руїни. Ізраїльська армія задіє всю свою міць. Жителі Гази, йдіть звідти негайно, тому що ми будемо діяти скрізь із повною силою", — заявив ізраїльський прем'єр.

Прем'єр Ізраїлю попередив ХАМАС про майбутню відповідальність за захоплених заручників.

"Ізраїль помститься за будь-кого, кому заподіяно шкоду — навіть за волосину на голові", — наголосив Нетаньягу.

Крім того, у своєму зверненні прем'єр-міністр закликав до опозиції сформувати "надзвичайний уряд національної єдності без будь-яких попередніх умов".

Водночас представник ХАМАС Мусса Абу Марзук висловив готовність до обговорення потенційного перемир'я з Ізраїлем, оскільки угруповання "досягло всіх своїх цілей". Водночас ХАМАС погрожував стратити заручників у відповідь на кожен "удар без попередження" з боку Ізраїлю.

Що відомо про початок наземної операції Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив 9 жовтня про те, що Армія оборони Ізраїлю готується розпочати наземну операцію в Секторі Газа. У телефонній розмові з президентом США Джо Байденом він наголосив, що Ізраїль не має іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в Секторі Газа.

"Ми повинні зайти. Ми не можемо зараз вести переговори. Нам потрібно відновити стримування... Ми відповідаємо на силу великою силою", — повідомив він.

До цього армія Ізраїлю вже завдала низку ударів по житлових будинках у Газі. Очільники ізраїльської держави та армії зазначали, що йдеться про будівлі, в яких перебували лідери та бійці ХАМАС.

Нагадаємо, 9 жовтня підполковник ЦАХАЛ Аріє Зайден заявив, що ХАМАС незабаром буде дуже здивований тим, яку відповідь підготувала армія Ізраїлю на атаку з боку Сектора Газа. За його словами, введений пункт "40 Алеф", який означає повноцінний стан війни в Ізраїлі, свідчить про повну свободу дій для ЦАХАЛ.

Ми також повідомляли, що 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант оголосив про введення повної блокади Сектора Газа. Він зазначив, що там не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива.