США пропонують Ізраїлю планування спецоперацій і розвідку для звільнення заручників, — CNN

За словами журналістів, підтримка не передбачає присутності американських військ на території Ізраїлю, а надається у формі різних видів розвідки та спостереження.

Сполучені Штати висловлюють готовність надати Ізраїлю підтримку в розробці стратегії спеціальних операцій і наданні розвідувальної допомоги в рамках зусиль зі звільнення заручників, утримуваних організацією ХАМАС. Про це CNN повідомив неназваний представник Міністерства оборони.

За його заявою, ця допомога не охоплює розміщення американських збройних сил на території Ізраїлю і надається у вигляді різноманітної розвідки і засобів спостереження.

Офіційний представник США повідомив, що підтримку буде надано з боку Центрального командування Збройних сил США, Командування спеціальних операцій США, а також Об'єднаного командування спеціальних операцій (JSOC), яке спеціалізується на розробці тактики і планів спеціальних операцій.

Це питання також було обговорено під час телефонної розмови між міністром оборони США Ллойдом Остіном і його ізраїльським колегою Йоавом Галлантом, що відбулася на вихідних, як підкреслив представник Пентагону.

Після цього, повідомляє CNN, Остін доручив команді JSOC "просунутися вперед" у плануванні та розвідувальній підтримці ізраїльських військових.

Ізраїль публічно не повідомив, скільки заручників було захоплено внаслідок несподіваного нападу ХАМАС з боку Гази, але офіційні особи визнали, що їхня кількість є значною.

Нагадаємо, 7 жовтня із Сектора Гази почався наступ бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Терористи вторглися в південні райони Ізраїлю і взяли під контроль кілька міст, а також захопили понад сотню людей у заручники. Також терористи розстріляли відвідувачів музичного фестивалю, який проходив у пустелі Негев.

В Ізраїлі ввели "пункт 40 Алеф" — офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".