Трапився "інцидент" і вижили лише 70: в РФ сплив факт загибелі 230 російських солдатів

Рідні загиблих окупантів повідомляють про їхнє зникнення, але не уточнюють, де ЗС РФ зазнали великих втрат серед особового складу.

В Росії сплив факт загибелі понад 200 солдатів внаслідок невідомого "інциденту". Про це стало відомо завдяки публікації у забороненій в Україні мережі "ВКонтакте" в групі "Увага, розшук! СВО".

У стрічці групи родичі зниклого окупанта, який, судячи із зазначених даних, встиг повоювати в Україні трохи більше місяця, повідомили про його зникнення 1 жовтня разом із товаришами по службі.

"Відомо, що 1 жовтня 2023 року стався інцидент, в якому з 300 бійців повернулися 70", — йдеться в повідомленні.

Більше деталей про зазначений інцидент не повідомляється. Повідомляється, що зниклого окупанта мобілізували 17 серпня 2023 року із Сургута в Росії.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту на Донеччині ЗСУ розбили російських штурмовиків на броньованій техніці й відмінусували їхню розміновувальну машину.

Раніше повідомлялося, що українські штурмовики пішли на штурм ворожих позицій під прикриттям танка, щоб БТР М113 та БМП CV90 могли висадити бійців.