"Надають підтримку": Росія стоїть за атакою ХАМАС на Ізраїль, — Зеленський

За словами глави держави, РФ публічно підтримує бойовиків, які напали на Ізраїль.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, здійснюваними терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль. Про це він повідомив під час пресконференції в Бухаресті.

Згідно з його висловлюванням, Росія може бути однією з країн, які надавали підтримку ХАМАСу і пов'язані з "подібними кроками".

"Я думаю, що відповідь проста, той хто їх підтримує публічно, зброєю. Не один день, довгий час. Можна побачити, хто дає відповідні сигнали, навіть у соціальних мережах", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у кібуці Кфар Аза батьки сховали дітей у притулок, а самі вирішили взяти до рук зброю і дати бій терористам ХАМАС. Ізраїльтяни ліквідували сімох бойовиків. Подружжя загинуло в бою, але змогло захистити дітей, які зараз у безпеці.

Раніше в ХАМАС заявили про готовність обговорити перемир'я з Ізраїлем. Заява прозвучала на тлі підготовки Ізраїлю до проведення наземної операції в секторі Газа після того, як бойовики прорвали кордон.

Нагадаємо також, В Ізраїлі ввели "пункт 40 Алеф" — офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".