Зближення Китаю і Саудівської Аравії: ВМС двох країн почали навчання "Блакитний меч-2023"

Під час навчань буде відпрацьовано один зі сценаріїв, у якому відбудеться захоплення комерційного судна, а спільному підрозділу спецпризначенців буде доручено провести рятувальну операцію.

Військово-морські сили Саудівської Аравії та Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) 10 жовтня розпочали спільні навчання "Блакитний меч-2023" у Південно-Китайському морі "з метою зміцнення військового співробітництва, а також збереження миру і стабільності", повідомляє Global Times.

"Метою навчань є зміцнення взаємної довіри та дружніх відносин між ВМС Китаю і Саудівської Аравії, підвищення можливостей учасників у веденні морського бою і всебічне вдосконалення спільних оперативних спроможностей закордонних збройних рятувальних підрозділів", — ідеться в публікації.

Спільні навчання триватимуть три дні і складатимуться з етапу базової підготовки, етапу фахової підготовки та етапу комплексних навчань, що включають понад 20 навчальних сценаріїв.

Під час навчань буде відпрацьовано сценарій захоплення комерційного судна, а спільному підрозділу спецпризначенців буде доручено провести морське десантування і рятувальні операції.

Оглядачі пишуть, що, найімовірніше, такі навчання між НВАК і ВМС Саудівської Аравії стануть регулярними. Під час навчань ВМС обох країн можуть вивчити сильні сторони один одного. Аналітики зазначають, що Саудівська Аравія дотримується західної доктрини підготовки, в той час, як "унікальна китайська система підготовки" також має свої переваги.

"Ці навчання, бувши тренуванням для проведення контртерористичних операцій за кордоном, підвищать потенціал двох країн у забезпеченні глобальної морської безпеки і виконанні міжнародних зобов'язань", — підкреслив китайський аналітик Чжан Цзюньше.

Нагадаємо, Китайські ВМС готуються ввести в дію підводний човен нового покоління. Повідомляється, що нова субмарина Type 096 з ядерними балістичними ракетами володітиме підвищеними характеристиками скритності та безшумності.