Росіяни погрожують школярам, які хочуть вивчати українську мову, — ЦНС

За даними підпілля, окупанти тиснуть психологічно, принижують і погрожують проблемами з навчанням учням, які обирають такий факультатив.

На тимчасово окупованій території Донецької області школярам надається можливість додатково вивчати українську мову. Однак, з'являються погрози з боку осіб, які не схвалюють активну участь учнів у цьому факультативі. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти запровадили уроки з української мови, як факультативний і не обов'язковий для вивчення предмет у всіх підконтрольних закладах загальної середньої освіти на ТОТ Донецької області. За інформацією, яку Центр національного спротиву отримав від підпілля, ворог розробив примітивну програму з вивчення української мови для учнів середніх та старших класів, що налічує близько 300 годин на 5 років", — йдеться в повідомленні.

Попри простоту програми, учні активно виявляють бажання вивчати українську мову. Однак окупаційні сили здійснюють психологічний тиск, принижують і погрожують можливими освітніми проблемами тим учням, які вирішують відвідувати цей факультатив.

"Таким чином, окупаційна адміністрація планує демонструвати начебто "дотримання" міжнародного права на окупованій території, а саме — права населення на вивчення рідної мови. Однак насправді дана скорочена програма української мови є лише прикриттям для подальшої русифікації регіону", — підсумували в Нацспротиві.

У ЦНС додали, що так росіяни намагаються витіснити українську мову з усіх сфер суспільного життя на тимчасово окупованих територіях.

26 серпня українське підпілля повідомило, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області деякі промислові підприємства призупинили свою діяльність. На ТОТ виникла соціально-економічна напруга через мобілізацію більшості працівників.

Нагадаємо, 27 серпня голова Луганської ОДА Артем Лисогор заявив, що в селищі Хрустальне ворог хоче мобілізувати на війну проти України 17-річних хлопців. Окупанти почали підготовку підлітків до мобілізації.