Україна організувала евакуаційний рейс з Ізраїлю і готує ще один, — посол

Відомо про трьох загиблих громадян України й дев'ятьох поранених, шістьох вважають зниклими безвісти. У МЗС заявили, що 170 українців хочуть евакуюватися із сектора Газа.

Україна організувала перший евакуаційний рейс для співвітчизників, які залишилися в Ізраїлі. Про це в ефірі телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Дипломат зазначив, що посольство надає допомогу найуразливішим: громадянам, які приїхали на лікування, людям із дітьми, туристам, у яких скасували рейси.

"Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично поширили за помірною ціною, "довоєнною", умовно кажучи, на Румунію на суботу", — уточнив Корнійчук.

За його словами, ще один рейс буде заплановано на неділю. Загалом до посольства з проханням забезпечити евакуацію звернулося близько тисячі осіб.

Операційний штаб МЗС України вже опрацював заявки від українців і в Ізраїлі, і в секторі Газа. Про це повідомив представник українського дипвідомства Олег Ніколенко.

Український хлопчик, який врятувався в Сдероті (місто біля кордону з сектором Газа), відновлюється, йому провели успішну операцію. Про нього піклуються представники посольства — надають необхідну медичну та психологічну підтримку.

Відомо про трьох загиблих громадян України, дев'ятеро дістали поранення. Шестеро вважаються зниклими безвісти. Їх шукають дипломати, які співпрацюють з ізраїльськими відомствами.

Ще приблизно 700 українців поки що не можуть виїхати з Ізраїлю, оскільки авіасполучення не працює.

170 українців хочуть евакуюватися із сектора Газа.

Нагадаємо, що спецпідрозділу Ізраїлю, у послужному списку якого найвідоміша операція зі звільнення заручників в історії, належить звільняти полонених із сектору Газа.

Також повідомлялося, що Ізраїль опублікував список загиблих і захоплених громадян з інших країн.