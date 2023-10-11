"Америку лихоманить, а Європа слабка": в ОП закликали Захід рішуче відповісти Росії

За словами Михайла Подоляка, диктаторські режими останнім часом активізувалися і все через своєрідну нерішучість Заходу. Настав час показати, що вони недооцінюють демократію і роблять помилку.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що настав час показати силу, щоб не давати Росії можливості продовжувати терор. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 11 жовтня.

За його словами, невизначеність з боку Заходу сприймається Кремлем як сигналом про слабкість, і зараз як ніколи потрібно показати силам зла, що вони роблять помилку і недооцінюють демократію.

"Що змушує активізуватися сьогодні диктаторські режими та їхніх терористичних поплічників? Вони сприймають невизначеність як слабкість. Вони вважають, що Америку лихоманить, а Європа слабка. Вони вважають, що ідеальний момент настав, і це збуджує їхню уяву, штовхаючи підвищувати ставки", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо радник глави ОП зазначив, що дуже важливими є сигнали, які транслюються в публічність. Захід має ухвалити більше принципових рішень, які змогли б зупинити терор.

До слова, раніше Михайло Подоляк уже зазначав, що саме Російська Федерація запустила ланцюгову реакцію, яка в результаті й призвела до збою глобальної системи безпеки.

Кремль продемонстрував іншим країнам приклад обвалу традиційних правил і домовленостей. Тепер це може виправити виключно повний програш РФ.

"Суть (реакції, — ред.): провокуйте, атакуйте, відкрито вбивайте цивільне населення, поводьтеся максимально агресивно, бо така модель "публічної поведінки" викличе ступор у політичних еліт, посилить їхнє небажання ухвалювати рішення, їхній ірраціональний страх, що частково заморозить синхронну колективну жорстку відповідь", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що радник глави ОП Михайло Подоляк звинуватив РФ в атаці ХАМАС на Ізраїль. Існує тільки одне рішення, яке може повернути світ до передбачуваності та стабільності — різке прискорення поразки Росії у війні проти України.