Атака Shahed по Одещині: ЗС РФ били по припортовій та цивільній інфраструктурі (фото)

Внаслідок атаки ворога пошкоджено приватні домоволодіння. Поранено 88-річну жінку. Руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення

Російські окупанти вчергове атакували Shahed припортову та цивільну інфраструктуру Одещини. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Так, у ніч проти 12 жовтня російські окупанти здійснили дронову атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав'я.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено приватні домоволодіння. Отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. Руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення", — йдеться в повідомленні.

За фактом обстрілу і порушення законів та звичаїв війни прокуратура розпочала досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 КК України).

Огляд місць обстрілів триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Нагадаємо, що увечері 11 жовтня в Бєлгородській області РФ система ППО збила БпЛА, унаслідок чого почалася пожежа і постраждали двоє людей.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони Румунії заявили, що ППО України збила російські безпілотники і вони впали на території країни "випадково".