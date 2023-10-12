Друга втрата для добровольців: у районі Кремінної загинув боєць із Фінляндії, — ЗМІ

Представники Сил оборони України повідомили родичів про трагедію, що сталася. За даними фінської поліції, десятки військових із Фінляндії воюють за Україну.

На фронті загинув доброволець із Фінляндії, який став уже другим вихідцем із цієї скандинавської країни, що віддав життя в оборонній війні проти РФ в Україні. Про це повідомляє Ilta-Sanomat.

Зазначається, що представники Сил оборони України повідомили сім'ю громадянина Фінляндії про трагедію, що сталася. Відомо, що боєць загинув наприкінці минулого тижня в районі Кремінної Луганської області. Його ім'я не називають.

У публікації зазначається, що чоловік був уродженцем Східної Фінляндії й працював у рятувальній галузі. У фінській поліції зазначили, що десятки військових із Фінляндії воюють за Україну проти РФ. Уже відомо про загибель двох фінських добровольців, які захищали Україну.

Нагадаємо, що ЗС РФ вербують іноземців на війну. У ISW повідомили про подробиці. У підрозділах ВДВ РФ присутні добровольці з Куби та з Непалу. За даними аналітиків, іноземцями комплектують відносно елітні окупаційні підрозділи через скорочення їхньої чисельності.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали російського агента, який коригував обстріли та називав себе рятувальником. За даними слідства, підозрюваний значився добровольцем у волонтерській рятувальній службі, однак під час розбору завалів він знімав наслідки ударів.