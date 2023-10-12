"Чекаю битву за електроенергію": Буданов впевнений у спроможності РФ взимку обстрілювати Україну

Зі слів керівника ГУР, Росія має достатньо ракет, що бити по енергетичних, промислових та військових об'єктах в Україні. Попередив, що певні "логічні" проблеми виникнуть в Москві.

Українські експерти підрахували, що восени-взимку 2022-23 рр. РФ пошкодила 40 об'єктів енергетичної інфраструктури. Не усі об'єкти відновлені. Якщо Росія відновить удари по енергетиці, то можливі блекаути у шести великих містах України. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував російські обстріли та спрогнозував, що певні проблеми зі світлом будуть також у Москві. Основні тези Буданова викладені за інтерв'ю, яке він дав порталу "Українська правда".

На думку Буданова, минулого року Росії не вдалось створити в Україні ситуацію блекауту. Цього року росіяни продовжуватимуть займатись цим же завданням.

"В їхніх планах особливих коригувань немає, тож вони будуть продовжувати це робити і в цьому сезоні. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію".

Обстріли енергетики — пояснення Буданова

Голова ГУР МОУ впевнений, що у РФ є достатньо сил та засобів для ракетних ударів по Україні. За для цього зменшили інтенсивність останніх обстрілів та відновили запаси боєголовок. Запас ракет "не дуже значний, але достатній", — зазначив офіцер розвідки.

Взимку можна очікувати ударів ЗС РФ по наступних об'єктах:

енергетичних;

нафтогазових;

промислових;

військових.

Щоб зменшити наслідки російських ударів, Україні потрібно роздобути більше засобів ППО — це "наша найголовніша проблема".

Також Буданов кількома словами торкнувся можливості раптових блекаутів у столиці РФ Москві. Вказав, що вони будуть: "тимчасові, можливі". Начальник розвідки впевнений: "коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе".

Зазначимо, поки що російські обстріли міст України зосереджені переважно на портовій інфраструктурі, випливає з повідомлень української влади. Наприклад, в ніч на 12 жовтня ЗС РФ запустили 33 дрона-камікадзе Shahed-136, які погрожували Ізмаїлу та Рені на Одещині. Останній відомий удар по об'єкту енергетики відбувся у вересні: тоді було знеструмлено частину Рівненської області.

Нагадуємо, Кирило Буданов прокоментував наслідки можливої смерті власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та очільника Чечні Рамзана Кадирова. Також український розвідник розповів про діяльність генерала ФСБ РФ, який вербує українців для співпраці з російськими спецслужбами.