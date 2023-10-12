"Ідуть на штурм 100 людей": в НГУ розповіли про тактику росіян на Куп'янському напрямку

Росіяни націлилися захопити Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий через те, що там є залізничний вузол та існує можливість закріпитися на лівому березі річки Оскіл.

Окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку, посилили атаки і штурми, зокрема, використовують тактику так званих "м’ясних штурмів". Про це "Радіо Свобода" сказав начальник пресслужби штурмової бригади НГУ "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов.

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту складна, але контрольована, а для атак окупанти можуть використовувати від 50 до 100 людей. При чому особовий склад командування ЗС РФ не шкодує.

"У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані "м’ясні" штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу – це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає", – каже Шевцов.

Він додає, що росіяни націлилися захопити Куп’янськ, село Куп’янськ-Вузловий через те, що там є залізничний вузол та закріпитися на лівому березі річки Оскіл поки сприятливі погодні умови.

За словами Шевцова, жодної позиції військові з бригади "Сталевий кордон" не втратили. Щодо підрозділів ЗС РФ, які нині воюють на Куп’янському напрямку, то, крім загонів із зеків "Шторм" є також 1-ша та 25-армія РФ.

Нагадаємо, що воїни 3-го полку Сил спеціального призначення використали безпілотники проти російських військ на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ЗС РФ пішли в наступ колоною бронетехніки на позицій бійців НГУ. Гвардійці прийняли бій і не дали ворожій техніці навіть доїхати до їхніх окопів.