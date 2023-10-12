"Брак уяви": ексголова MI6 розповів про причини провалу розвідки Ізраїлю, — ЗМІ

За словами Алекса Янгера, є дві головні причини, через які ізраїльська розвідка не дізналася про плани нападу бойовиків ХАМАС.

Алекс Янгер, колишній керівник британської розвідувальної служби MI6, вважає, що владі Ізраїлю не вистачило уяви, щоб передбачити напад бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє Metro.

Щонайменше 2300 людей по обидва боки загинули під час нападу хамасівців, які минулої суботи прорвали прикордонне загородження. Терористи нападали на ізраїльтян у їхніх домівках, на вулицях, зокрема й на музичному фестивалі Sepernova поблизу кордону із сектором Гази.

Янгер заявив, що, на його думку, є дві головні причини, через які ізраїльська розвідка не знала про плани нападу бойовиків.

"Перше, по-справжньому великі провали розвідок — це насправді нестача уяви", — пояснив він, додавши, що класичний приклад щодо цього — атака 11 вересня.

"Виходили не з того припущення, що ми вразливі перед подібними атаками, а з того, що це, по суті, неможливо", — зазначив він.

За словами колишнього керівника розвідвідомства, розташування ЦАХАЛу (Сил оборони Ізраїлю) свідчить про те, що можливий напад із сектору Газа не розглядали як загрозу.

Найімовірніше, у розвідки були дані, за якими можна було б припустити, що атака відбудеться. Однак їх інтерпретували інакше.

Ізраїль, можливо, надмірно покладався на свої технологічні системи безпеки.

Технології та набори датчиків на кордоні, на його думку, ефективні лише тоді, коли використовуються поряд із припущеннями про те, як можуть діяти люди.

"Технології показують дії, а не наміри", — уточнив він.

Нагадаємо, що Ізраїль для звільнення заручників у секторі Газа може залучити підрозділ Сайєрет Маткаль, відомий найризикованішою рятувальною операцією в історії.

Також повідомлялося, що Ізраїль опублікував список загиблих і захоплених громадян з інших країн. Серед них є й українці.