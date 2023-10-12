Росіяни активізувалися в Серебрянському лісі та наступають на Макіївку, – Луганська ОВА

За минулу добу населений пункт Макіївка російські окупанти атакували вісім разів. Поблизу Торського і Серебрянського лісництва українські війська відбили 15 наступів.

Російські війська активізувались у Серебрянському лісництві Луганської області, а на Макіївку лише за останню добу намагалися наступати вісім разів. У Telegram 12 жовтня голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив подробиці.

Наступальні дії на Макіївку не припиняються. Внаслідок обстрілів постраждав 86-річний чоловік. Його правоохоронці доправили до безпечного регіону. Зі слів Лисогора, залишилися люди й в інших селах поблизу лінії фронту. Вони не погоджуються виїжджати.

"Тільки за учора росіяни здійснили вісім таких спроб", – прокоментував керівник ситуацію поблизу Макіївки.

Також ворог активізував наземні наступи в Серебрянському лісництві. Подробиці боїв він не назвав.

За інформацією Лисогора, російські війська завдали понад 10 ударів по позиціях Сил оборони з авіації в районі Білогорівки. Від мінометних та артилерійських обстрілів постраждали, зокрема, Невське та Білогорівка.

Лисогор повідомив, що окупанти заявляють й стосовно готовності до осінньо-зимового періоду. З його слів, в містах, які окупанти захопили минулого року, через зруйновану інфраструктуру тепла не буде.

Бої на Луганщині – дані Генштабу ЗСУ

У ранковому звіті за 12 жовтня генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська на Лиманському напрямку стримують наступ противника в районах Макіївки. Заходи щодо оборони організовані й поблизу Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. У цій локації українські захисники відбили понад 15 атак ворога.

Нагадаємо, 4 вересня ЗСУ показали відео боїв у Серебрянському лісі. Українські бійці обстріляли ворожі позиції з гранатометів, а за влучаннями в ціль активно стежить аеророзвідка.