"На щиті": на Луганщині загинув 21-річний активіст і боєць ССО Сергій Молчанов (фото)

Сергій Молчанов, як зазначили в "Українській академії лідерства", був прикладом повної відданості своїй мрії та цілям. Він мріяв перетворити Маріуполь на центр "Пласту" на сході України та розвивати рух у рідній Харківщині.

Воїн Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ та активіст харківського "Пласту" Сергій Молчанов загинув у боях із російськими загарбниками в Серебрянському лісі на Луганщині. Йому був 21 рік. "Українська академія лідерства" (УАЛ) у Facebook повідомила подробиці.

Захисник загинув 11 жовтня. Це відбулося в Серебрянському лісі біля Кремінної, що на Луганщині.

У повідомленні загибель українського захисника назвали величезною втратою. Сергій, як зазначили в УАЛ, був прикладом повної відданості своїй мрії та цілям.

"Наш герой на щиті… Він житиме в нашій пам'яті, і на його честь ми будемо робити більше. Співчуваємо рідним та близьким", – йдеться у дописі.

Хлопець завжди твердо відстоював свою патріотичну позицію. У перші дні масштабного російського вторгнення він поїхав добровольцем до Києва, а звідти — на найгарячіші напрямки фронту.

Активіст "Пласту" Юрій Юзич у Facebook повідомив, що Сергій Молчанов також був представником "Будуємо Україну разом" (БУР) та харківської "Фундації регіональних ініціатив" (ФРІ). Він мріяв перетворити Маріуполь на центр "Пласту" на сході України та розвивати "Пласт" у рідній Харківщині.

"Доброволець, ДУК, 67 бригада. Вічна памʼять", – повідомив Юзич.

Хто такий Сергій Молчанов

Сергій Молчанов родом із Харківщини, народився у селищі Селекційне. Навчався в маріупольському осередку УАЛ, під час навчання докладався до розвитку "Пласту" на сході України. Він став воїном в 19 років. Сергій став сержантом, останній рік був в складі Сил спеціальних операцій України. Захисник чудово виконував роботу оператора дронів, розповіли в УАЛ.

Нагадаємо, у вересні британський засновник добровольчого батальйону "Темні ангели" загинув в Україні. Його тіло знайшли за понад 40 кілометрів від лінії фронту.