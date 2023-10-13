Залужний уперше поговорив із новим начальником штабів США: що обговорювали генерали

За словами головнокомандувача ЗСУ, союзники обговорили нагальні потреби Сил оборони, а також питання підготовки українських військових і відновлення підрозділів.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оголосив про проведення своєї першої телефонної розмови з новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генералом Чарльзом Брауном. Про це Залужний повідомив у Telegram.

"Детально ознайомив колегу з поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його ймовірні плани", — написав він.

Під час розмови було обговорено найактуальніші потреби Збройних Сил України, включно із засобами протиповітряної оборони, артилерійськими системами та боєприпасами, а також питання підготовки українських військових і відновлення військових підрозділів.

"Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Генерал Браун висловив запевнення в підтримці України та плідній співпраці в боротьбі з російською агресією", — підсумував Залужний.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про заміну глави Генерального штабу Марка Міллі. Так, його місце має посісти генерал Чарльз Браун.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон погодився на постачання F-16 Україні. Журналісти відзначили два фактори, які зіграли ключову роль у питанні надання Україні авіації. Одним із них — позиція держсекретаря США Ентоні Блінкена, який наголосив, що Росія, як правило, йде на ескалацію тільки на словах.