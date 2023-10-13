iPhone допоміг батькові знайти 24-річну доньку в розстріляній ХАМАС машині (фото, відео)

Даніель Волдман та її наречений Ноам Шай зникли безвісти після нападу бойовиків під час музичного фестивалю Supernova. Додаток Find my iPhone дав змогу відстежити місцеперебування автомобіля, який обстріляли щонайменше три хамасівці.

Батько 24-річної Даніель Волдман, американки ізраїльського походження, вбитої бойовиками ХАМАС на музичному фестивалі, за допомогою додатка на телефоні знайшов її рештки в порешеченому кулями автомобілі. Про це повідомляє CNN.

Еяль Волдман відстежив місцеперебування доньки та знайшов розбиту машину, на якій вона намагалася врятуватися під час терористичної атаки.

Розстріляний бойовиками автомобіль

24-річна Даніель Волдман і її наречений Ноам Шай, які познайомилися в армії, пропали безвісти за кілька днів після жахливого нападу під час музичного фестивалю Supernova.

Еяль Волдман усе ж сподівався, що донька в полоні в терористів, проте минулої середи дізнався, що вона зі своїм другом опинилася серед 260 загиблих відвідувачів фестивалю.

Еяль Волдман — засновник Mellanox, ізраїльсько-американського постачальника комп'ютерних компонентів. За допомогою функції на телефоні він знайшов розбиту машину дочки. Судячи з усього, вона разом з іншими намагалася виїхати, але хамасівці їх зупинили та розстріляли.

Загиблі Даніель Волдман і Ноам Шай

За його словами, він з'ясував, як саме її було вбито: автомобіль атакували з кількох боків, 3-5 осіб.

Батько загиблої дочки розповів про напад бойовиків

"За гільзами, які ми знайшли, можна сказати, що стріляли не менше, ніж із трьох видів зброї", — пояснив він.

За словами батька, на найближчий час було заплановано весілля його доньки, яка нещодавно переїхала в новий будинок.

Нагадаємо, що родичі оплакують ірландського "ангела", яка загинула під час нападу бойовиків ХАМАС.

Також повідомлялося, що колишній керівник MI6 назвав причини провалу розвідки Ізраїлю, що дозволило бойовикам ХАМАС напасти.