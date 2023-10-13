Майже 70 тисяч загиблими: ЗМІ назвали, кого найбільше втрачає РФ на війні в Україні

Найчастіше на фронті в Україні гинуть російські мобілізовані та ув'язнені. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 2600 офіцерів.

Збройні сили Російської Федерації на війні в Україні найбільше втрачають мобілізованих. Про це повідомили в BBC та "Медіазоні".

"З відкритих джерел нам відомо про смерть 4029 мобілізованих росіян за весь час вторгнення. 30% із них загинули з 1 червня 2023 року, тобто в період контрнаступу Збройних сил України", — йшлося в повідомленні.

У матеріалі йшлося про те, що поранених мобілізованих РФ частіше почали визнавати придатними до подальшої служби та відправляти на фронт.

Зазначили, що мова йде лише про ті дані, які журналістам вдалося знайти та перевірити за відкритими джерелами — повідомлення чиновників та ЗМІ, публікації родичів загиблих в соцмережах та інформація з цвинтарів. Журналісти вважають, що реальна кількість втрат вища, ніж встановлена ними.

Наголосили, що ЗМІ встановили імена трьох тисяч російських військових, які загинули від початку контрнаступу ЗСУ, — лише ті, в некрологах яких згадано відповідні обставини загибелі, аби ті, чиї дати смерті збігаються з датами контрнаступу. Зокрема, від початку червня журналістам вдалося підтвердити загибель понад шести тисяч військових РФ, проте точна дата смерті згадується не у всіх.

Також на війні в Україні швидко гинуть російські ув'язнені. Зокрема, більшість встановлених загиблих засуджених воювали в складі ПВК "Вагнер" та підрозділів "Шторм Z".

"На сьогодні нам відомі імена 6410 засуджених російських в'язниць, які загинули на території України. Понад 100 із них були громадянами іноземних держав, найчастіше — Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану", — пояснили журналісти.

Від початку повномасштабного вторгнення відомо про загибель 2606 російських офіцерів, 696 із них мали звання від майора та вище, тоді як 1910 — мали звання від лейтенанта до капітана.

Журналісти розповіли, що встановили 34 412 російських військових, які загинули в Україні. Проте до статистики не входять підрозділи самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Вони вважають, що реальна кількість загиблих бойовиків може бути вдвічі більшою.

"За найбільш обережною оцінкою, на кінець вересня Росія могла втратити 68 800 людей загиблими", — додали журналісти.

Нагадаємо, за 12 жовтня Збройні сили Російської Федерації втратили 1030 військових. За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 285 920 військовослужбовців РФ.

Раніше повідомлялося, що бійці 3-го полку Сил спеціального призначення знищили військових РФ у Донецькій області. Для цього вони використали безпілотні літальні апарати.