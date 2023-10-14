Інформація не підтвердилася: дипломат озвучив новини про полонених українців у Секторі Газа

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, зниклі безвісти українці, які перебували в районі бойових дій, у полон до бойовиків не потрапили, але конкретних даних про їхню долю, як і раніше, немає.

Серед людей, яких взяли в полон бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС, українців не виявилося. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі медіа ZN.UA у суботу, 14 жовтня.

"Не підтвердилася інформація, що деякі громадяни, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон ХАМАСу", — сказав Корнійчук.

Зазначимо, що днем раніше, 13 жовтня, посол України в Ізраїлі в ефірі національного телемарафону розповів про те, що в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України.

"Варто розуміти, що ми не знаємо місцеперебування певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, найімовірніше, це відповідає дійсності", — сказав тоді дипломат.

Війна в Ізраїлі та українці: що відомо

У четвер, 12 жовтня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив оновлені дані про загиблих українців в Ізраїлі. Таким чином стало відомо, що кількість наших загиблих співгромадян зросла до семи осіб.

Крім того, дев'ять громадян дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ще дев'ять українців вважаються зниклими безвісти. Тому українське посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих. Також понад тисяча українських громадян звернулися по допомогу у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

"Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази. Водночас через відсутність безпеки виїзд поки що неможливий. МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, щоб якнайшвидше витягнути наших людей", — зазначив тоді Ніколенко.

Зі свого боку посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук уточнив дані, які стосувалися загиблих громадян України. За його словами, із сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала один український паспорт. Це означає, що інші шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт.

"Це в жодному разі не принижує їхні права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна мандрівниця, на жаль, загинула. Решта — це місцеві жителі", — сказав він.

Нагадаємо, 13 жовтня Ізраїль почав локальні рейди в Секторі Газа, одна з цілей яких — знайти зниклих безвісти. Солдати ЦАХАЛу обшукали та зібрали докази, які допоможуть знайти заручників. Крім того, ізраїльські військові ліквідували групи терористів, які запускали протитанкові керовані ракети по ізраїльській території.

Також іноземні ЗМІ повідомляли про те, що Ізраїль закликав до евакуації понад 1 млн жителів Гази. Армія оборони Ізраїлю напередодні наземної операції в Секторі Газа розкидала листівки із закликом покинути місто. В ООН заявили, що такі кроки перетворять і без того трагічну ситуацію на катастрофічну.