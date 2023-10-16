Мобілізація в Україні: чи можна вести відеозйомку працівників ТЦК

За словами юриста, у період воєнного стану не існує заборони на проведення відеозйомки щодо співробітників військкоматів. Такі кадри можуть використовуватися як доказ для оскарження рішення суду.

На території України діє воєнний стан і загальна мобілізація, запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації. У цей період існує заборона на проведення відеозйомки щодо військовослужбовців та їхнього місцезнаходження. Про це розповіла адвокатка Яна Мею на сторінці у Facebook.

"Однак заборони на проведення відеозйомки щодо співробітників ТЦК і СП у нас не існує. Тому в разі якщо вам вручають повістку, ви можете сміливо діставати свій телефон, а ще краще — попросити людину, яка проходить поруч, особливо коли ця людина є жінкою, оскільки вона не є військовозобов'язаною (як правило), провести відеозйомку процесу вручення вам повістки", — пояснила вона.

Меюс також зазначила, що такі відеозаписи можуть бути використані як доказ у разі винесення адміністративного рішення про притягнення вас до відповідальності та в разі, якщо ви вирішите оскаржити це рішення в суді.

Вона підкреслила, що співробітники ТЦК і СП не мають права використовувати нагрудну камеру.

"Оскільки законом не передбачено порядку використання даних відеокамер", — резюмувала адвокат.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, кого зі студентів відправлять на фронт. Повістки вручатимуть студентам в академічній відпустці, однак за ними зберігається право на продовження академічної відпустки через мобілізацію.

Також наприкінці вересня наприкінці вересня ми писали про те, що з'явився новий законопроєкт про скасування відстрочок. Попередня пропозиція полягала в тому, щоб позбавити відстрочок студентів, яким виповнилося 30 років. Тепер пропонується дозволити призов тих, чия освіта не потрібна для відновлення економіки.