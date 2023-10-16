"Гарно горить": українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 (відео)

Генерал-полковник Олександр Сирський подякував десантникам за "чудову роботу" та зазначив, що у російський гелікоптер поцілили бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

Українські Сили оборони збили російський багатоцільовий гвинтокрил Мі-8. Про це у 15 жовтня повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.

Генерал подякував військовослужбовцям 25-ї окремої повітрянодесантної бригади за "чудову роботу".

"Гарно горить. Молодці, воїни", — написав Сирський. На відео видно, як палає збитий ворожий гвинтокрил.

Знищення російського гелікоптера Мі-8 також підтвердило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Відомство зазначило, що бійці поцілили у ворожу авіацію у момент, коли вона виконувала бойове завдання.

"Завдячуючи вмілим діям воїнів-десантників черговий ворожий багатоцільовий вертоліт зазнав фіаско під час виконання злочинних завдань на Українській землі! Разом до Перемоги! ДШВ — Завжди Перші! Слава Україні!" — додали у Командуванні ДШВ ЗСУ.

Гелікоптер Мі-8

Мі-8— радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань. Також Мі-8 є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій. Українська армія також має на озброєнні гвинтокрили Мі-8.

17 квітня 2022 року стало відомо, що Індія закриває угоду про постачання російських Мі-17В-5, отримавши лише 32 одиниці з 80 запланованих. Влітку Філіппіни припинили угоду на постачання російських Мі-17. Але контракт між Філіппінами та РФ ще не розірваний, вирішується питання відносно повернення авансу.

Крім того, 12 жовтня повідомлялося, що росіяни випробовують вертоліт Ка-52М у середовищі агресивних радіоперешкод.