Окремі ІПСО: розвідка пояснила, як РФ використовує ситуацію в Ізраїлі проти України (відео)

Головне управління розвідки МОУ наголошує, що щодня з'являються підтвердження взаємодії Кремля з терористичною організацією ХАМАС. Зокрема, мова йде про передавання трофейної зброї.

Москва намагається використати ситуацію в Ізраїлі, де йдуть активні бойові дії. На міжнародному рівні Російська Федерація проводить інформаційно-психологічні операції, спрямовані проти України. Про це 15 жовтня повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі каналу "Ми Україна".

"У РФ використовують терористичні атаки по Ізраїлю, з одного боку, з метою реалізації окремих інформаційно-психологічних операцій проти України на міжнародному рівні, з метою використати події та атаки в Ізраїлі проти України, послабити міжнародну підтримку – це факт", – зазначив Юсов.

За словами Юрія Юсова, з'являються підтвердження взаємодії Кремля й терористичної організації ХАМАС. При цьому передавання трофейної зброї, яка зрештою опинилась в руках бойовиків, "відбулася раніше терористичних атак в Ізраїлі", зазначив співробітник ГУР.

"Багато таких фактів з’являються щодня. Ось відео подій 7 жовтня, під час терористичних атак в Ізраїлі, там чітко лунає російська мова, говорить також про нові елементи залученості Росії в цих подіях і взаємодіях з ХАМАС", — зазначив Юсов.

Представник ГУР впевнений, що союзники не забули про нашу країну і Київ продовжуватиме отримувати підтримку.

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Також, 16 жовтня Фокус повідомляв, що Байден підтримав знищення ХАМАС. За словами американського президента, важливо, щоб у Секторі Гази залишилася палестинська влада як основа створення держави Палестина.