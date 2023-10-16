"Ворог зіпсував моє життя": тактика ЗС РФ за останні місяці сильно змінилася, — снайпери ЗСУ

За словами українського захисника, російські військові застосовують "систему поводирів", коли один іде попереду групи, на відстані 10-15 метрів. Інший снайпер порівняв свою роботу з риболовлею.

Снайпери Сил оборони розповіли, що раніше мали справу переважно з "вагнерівцями", які "як стадо ходили". Нині ж діють професійні регулярні війська окупантів. Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

"Ти одного бахнув, а вони навіть не помічали, що останнього не стало. Коли зайшли регулярні війська, то вони почали маскуватися", — розповів боєць ЗСУ, додавши, що тактика ЗС РФ за останні місяці зазнала значних змін. Противник діє обачно й активно застосовує дрони.

Снайпер 30-ї бригади ЗСУ Антон розповів, що воює ще з 2014 року та брав участь у боях за Донецький аеропорт.

"Конкретний ворог, який зіпсував моє життя. У мене двоє дітей, вони мене не бачать. Я дев'ять років в армії. Скільки він тут — стільки буду і я", — пояснив військовослужбовець.

Він називає свою роботу цікавою та порівнює з риболовлею.

"Хто рибалить, той мене зрозуміє", — пояснив він.

Його колега розповів, що більше віддає перевагу нічному часу, тому що з боку противника більше рухів саме вночі.

Постріли з американської гвинтівки Barrett фіксуються на відео.

"Було шість відео за один вихід", — згадав снайпер, хоча журналісти зазначають, що про кількість уражених цілей багато хто просить не питати.

"Не рахую, не хочу, щоб мене порахували так само, — пояснив боєць ЗСУ. — Принципово. Це робота, звичайна робота. Хвалитися таким, як-то кажуть... Робимо й робимо".

"Для снайпера найважливіше — це витримка та вибір позиції", — додав ще один боєць.

Тактика російських військ в Україні

За його словами, російські військові застосовують "систему поводирів", коли один військовослужбовець іде попереду групи, на відстані 10-15 метрів. Водночас можна відстежити рух противника, а потім уже стріляти.

"Коли були "вагнери", то вони просто, як стадо, ходили", — зазначив військовослужбовець. Він додав, що військові з окупаційного угруповання регулярних сил РФ діють прихованіше.

Поява дронів усе ускладнила

"Раніше нас "птахи" не задовбували, зараз "птахи" є. І "птахами" вони зараз коригують і знаходять цілі, працюють по них", — зазначив військовий.

За словами бійців ЗСУ, снайпінг останнім часом став украй ризикованим завданням через те, що лінія фронту насичена безпілотниками.

"Тому що піднімається квадрокоптер із тепловізором — усе! Як би ти не замаскувався, тебе все одно спалять", — зазначив він.

Нагадаємо, що снайпер "привид Бахмута" розповів, як ліквідували окупантів за 3 км.

Також повідомлялося, що боєць ТРО оприлюднив копію наказу про зарахування на службу Дениса Єрмака. За словами військового, брат голови ОП прийшов воювати, коли окупантів уже практично відкинули з Київської області.