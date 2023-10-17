Відповідальність за провал із нападом ХАМАС повністю на мені, — голова розвідки Ізраїлю

Очільник "Шин Бет" наказав розгорнути малу групу оперативників біля Гази, очікуючи "невеликої атаки". У бою загинуло щонайменше десять членів служби.

Керівник ізраїльської служби безпеки "Шин Бет" Ронен Бар заявив, що він є відповідальним за те, що не вдалося запобігти нападу ісламських бойовиків ХАМАС. Про це повідомило видання The Times of Israel.

"Незважаючи на серію дій, які ми провели, на жаль, у суботу ми не змогли створити достатнє попередження, яке б дозволило зірвати атаку", — написав Ронен Бар у листі до членів "Шин Бет".

У виданні розповіли, що оборонне відомство виявило "незвичні рухи" в Секторі Гази за декілька годин до атаки 7 жовтня. Після чого відбулася низка телефонних розмов між високопосадовцями в Ізраїлі, проте попередження було проігнороване.

Згідно з повідомленнями івритомовних ЗМІ, Ронен Бар наказав розгорнути малу групу оперативників на кордоні з Газою, очікуючи "невелику атаку". За даними "Шин-Бет", тоді загинуло щонайменше десять членів служби.

"Як той, хто очолює організацію, відповідальність за це лежить на мені… Час для розслідування буде. Зараз ми боремося", — сказав він

Крім цього, Бар наголосив, що Ізраїль перебуває у війні, а не в раунді бою.

"Війна закінчується рішучою перемогою і зміною ситуації. Немає межі, немає обмеження в часі. До самого кінця", — додав він.

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль

Вранці 7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС атакували Ізраїль — по країні випустили понад дві тисячі ракет, після чого розпочалося наземне вторгнення. Тоді премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни, а бойовики заплатять високу ціну за свої дії. Він запевнив, що Ізраїль переможе.

8 жовтня Ізраїль оголосив про війну, було введено в дію "пункт 40 Алеф". Він передбачає, що Генштаб Армії оборон Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримує право надати військовим повну свободу дій, але залишаючи необхідність армії доповідати політичному керівництву.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Джо Байден заявив, що повторна окупація Ізраїлем Гази — є помилкою, тоді як потрібно знищити "Хезболлу" на півночі, а ХАМАС на півдні. Також він наголосив, що Ізраїль повинен відповісти на "варварство" ісламських бойовиків.