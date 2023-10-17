Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації, — Мая Санду

Мая Санду вважає, якби Росія досягла успіху у війні проти України, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава.

Президент Республіки Молдова Мая Санду 16 жовтня заявила, що війна Російської Федерації проти Україні спрямована на знищення нашої держави та українців як нації. Росія прагне відновити контроль над державами, які входили до СРСР. Про це вона сказала під час пленарного засідання 27-ї конференції "Форум 2000", що проходить у Празі (Чеська Республіка), повідомляє Agora.

"Війна Росії покликана покласти край існуванню України як суверенної держави та українського народу як нації. Якби Росія досягла успіху, це, ймовірно, поклало б край і існуванню Молдови як вільної держави. Сьогодні Росія хоче контролювати держави колишнього Радянського Союзу, як вона колись контролювала держави Центральної та Східної Європи. Змінюються прийменники, ідеологія та історичні обставини, сутність грубої сили зберігається", — наголосила Мая Санду.

Вона зазначила, що більшість країн регіону не можуть залишатися осторонь, необхідно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед.

"На якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи чи на боці пригнічення та пропаганди?" — запитала Санду.

За її словами, для Республіки Молдова демократія – це вибір як цивілізаційний, так і екзистенційний, адже молдавський народ довго був позбавлений права голосу.

"Занадто довго нам, молдаванам, не дозволяли бути самими собою. Але вільні нації не жертвують своєю гідністю навіть перед набагато вищою силою. Молдова теж цього не зробила… Несправедлива та неспровокована війна з підпорядкування України не залишає сумнівів: якщо ми зазнаємо невдачі, ми будемо втягнуті назад у минулу сферу впливу Росії, відкриту для вторгнення будь-якої миті", — зазначила політик.

Раніше Санду заявила, що Пригожин готував держпереворот у Молдові на початку цього року. За словами президента Молдови, росіяни не полишають спроб змінити владу в Кишиневі, зокрема спрямовуючи великі кошти на підкуп молдовських виборців.