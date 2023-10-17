Наступ на Авдіївку для РФ має таке ж значення, як і Бахмут, — експерт (відео)

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, противник продовжує використовувати на Донбасі як артилерію, так і авіацію. Найближчим часом бої триватимуть.

Російські окупанти продовжують накопичувати сили навколо Авдіївки на Донеччині. Цей напрямок для противника має політичне значення. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо" 17 жовтня.

За його словами, для Росії це місто на Донбасі за значенням нагадує Бахмут. Найімовірніше, бойові дії навколо Авдіївки триватимуть ще деякий час.

"Ворог зараз використовує авіацію та артилерію, щоб вплинути на війська ЗСУ, які відбили ворога. Окупанти намагаються зараз накопичувати сили і, найімовірніше, продовжуватимуть бойові дії навколо Авдіївки", — заявив Сергій Згурець.

Окремо було зазначено, що наразі ключовими ділянками фронту є Куп'янський та Авдіївський напрямки, де противник зосередив свої основні сили.

Водночас українські військові продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам. Загалом за останні кілька днів зафіксовано близько 3 тисяч втрат (поранені та вбиті) у живій силі. Також вони втратили близько 300 одиниць бронетехніки.

"Росіяни вважають, що їм вдалося зупинити просування наших військ на півдні, і в такий спосіб вони можуть використати резерви для тиску на інших напрямках. У РФ прагнуть створити передумови для такого наративу: "скільки б техніки Захід не надавав Україні, ми все одно це стримали і зараз переходимо до наступальних дій". Думаю, що зараз цей наратив буде домінуючим у російському інформаційному просторі", — підсумував Сергій Згурець.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що в розвідці Британії оцінили можливість окупації Авдіївки. Аналітики зазначили, що це одна з найбільших наступальних операцій противника з січня. ЗСУ продовжують обороняти місто.