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Операція Dragonfly: у ЗСУ заявили про знищення 9 вертольотів ЗС РФ у Бердянську та Луганську

Володимир Пєнов
Фото: Міністерство оборони РФ | Ка-52, ілюстративне фото

За даними командування, окупанти зазнали важких втрат у живій силі — тіла досі дістають з-під завалів. Крім того, було знищено установку ППО, склад БК і спецтехніку. Також пошкоджено злітні смуги.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення дев'яти вертольотів ЗС РФ під час ракетних ударів по захоплених аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. Про це 17 жовтня повідомили у пресцентрі відомства.

За даними ССО, військові отримали інформацію про наявність авіаційної та спеціальної техніки, а також боєприпасів на зазначених аеродромах. Отримані дані були передані підрозділам Сил оборони для проведення вогневого удару.

Згідно з офіційними даними, внаслідок операції в Бердянську та Луганську знищено:

  • Дев'ять гелікоптерів різних модифікацій.
  • Спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах.
  • Пускова установка ППО.
  • Склад боєприпасів.
  • Пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Також повідомляють про десятки загиблих окупантів.

"Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація в Луганську тривала до 11 ранку", — ідеться в повідомленні.

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Згідно з даними ССО, втрати в живій силі противника оцінюються десятками загиблих і поранених, водночас роботи з вилучення тіл з-під завалів досі тривають.

Ракетний удар ЗСУ по аеродромах у Бердянську та Луганську — що відомо

Уперше про знищення вертольотів заявили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ вранці 17 жовтня. Трохи пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію й уточнили, що було знищено два вертольоти.

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Після цього російські пілоти заявили, що ЗСУ застосували американські ракети ATACMS, які, за їхніми твердженнями, нібито перебувають на озброєнні вже кілька місяців. Також повідомлялося про значні втрати в живій силі.