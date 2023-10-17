Операція Dragonfly: у ЗСУ заявили про знищення 9 вертольотів ЗС РФ у Бердянську та Луганську

За даними командування, окупанти зазнали важких втрат у живій силі — тіла досі дістають з-під завалів. Крім того, було знищено установку ППО, склад БК і спецтехніку. Також пошкоджено злітні смуги.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення дев'яти вертольотів ЗС РФ під час ракетних ударів по захоплених аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. Про це 17 жовтня повідомили у пресцентрі відомства.

За даними ССО, військові отримали інформацію про наявність авіаційної та спеціальної техніки, а також боєприпасів на зазначених аеродромах. Отримані дані були передані підрозділам Сил оборони для проведення вогневого удару.

Згідно з офіційними даними, внаслідок операції в Бердянську та Луганську знищено:

Дев'ять гелікоптерів різних модифікацій.

Спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах.

Пускова установка ППО.

Склад боєприпасів.

Пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Також повідомляють про десятки загиблих окупантів.

"Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація в Луганську тривала до 11 ранку", — ідеться в повідомленні.

Згідно з даними ССО, втрати в живій силі противника оцінюються десятками загиблих і поранених, водночас роботи з вилучення тіл з-під завалів досі тривають.

Ракетний удар ЗСУ по аеродромах у Бердянську та Луганську — що відомо

Уперше про знищення вертольотів заявили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ вранці 17 жовтня. Трохи пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію й уточнили, що було знищено два вертольоти.

Після цього російські пілоти заявили, що ЗСУ застосували американські ракети ATACMS, які, за їхніми твердженнями, нібито перебувають на озброєнні вже кілька місяців. Також повідомлялося про значні втрати в живій силі.