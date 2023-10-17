Двотонний убивця танків: Індія представила роботизовану систему TITAN

Роботизована машина озброєна передовим протитанковим ракетним комплексом Amogha-III. Стверджується, що ракети можуть пробивати найміцніший захист, легко долаючи динамічний захист танка й іншої бронетехніки.

Індійська компанія Gridbots Technologies Private Limited збирається представити свій революційний винахід — TITAN Autonomous Tank Killer (автономний вбивця танків TITAN). Це роботизована машина, яка здатна автономно виявляти і знищувати ворожі танки, будучи потужним доповненням до оборонного арсеналу армії. Про це 17 жовтня розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Найближчим часом протитанковий робот має взяти участь у навчаннях індійських сил, проте час і місце проведення маневрів поки що не розголошують.

Що відомо про TITAN

Автономна система масою 2000 кг озброєна перспективним ПТРК Amogha-III, розробленим компанією Bharat Dynamics Limited, завдяки чому TITAN має разючу міць.

Сучасний переносний комплекс Amogha-III — це пристрій типу "вистрілив і забув", який вимагає мінімального втручання користувача, що забезпечує її високу ефективність.

Оснащена спареною бронебійною боєголовкою, ракета здатна пробивати найміцніший захист, легко долаючи динамічний захист техніки.

Крім вогневої потужності, TITAN, як для гусеничної автономної машини, має непогану швидкість — 20 км за годину, вантажопідйомність машини може досягати 1,5 т. Платформа має пристойну прохідність, тому розробники класифікують її як усюдихід. Радіозв'язок із командним пунктом можливий на відстані до 20 км, що дає змогу використовувати її як засіб спостереження.

"Ця машина індійського виробництва оснащена автоматизованою системою супроводу цілей, яка в поєднанні з тепловізійним прицілом гарантує ретельне виявлення й ураження ворожих об'єктів", — підсумували автори матеріалу.

Раніше повідомлялося, що сербським конструкторам вдалося "схрестити" американську бронемашину Humvee та російський протитанковий комплекс "Фагот". У підсумку вийшла машина, яка, на думку творців, ідеально підходить для тактики засідок як у міських умовах, так і на відкритій місцевості.