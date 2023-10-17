"Салют на честь трудових досягнень": в ОВА розповіли, куди стався "приліт" у Луганську

Цієї весни окупанти почали вихвалятись успіхами у модернізації авіадвигунів на Луганському авіазаводі, в червні набрали туди робітників, а наприкінці вересня цього року похизувалися нарощуванням виробництва на підприємстві на 20%.

У тимчасово окупованому Луганську вранці, 17 жовтня, пролунали вибухи. Були знищені російські гелікоптери та обладнання — детонувало до 11-ї ранку. Подробиці атаки розповів голова Луганськї ОВА Артем Лисогор.

"Ворожа техніка дислокувалась на Луганському авіаційному ремонтному заводі та на летовищі колишнього Луганського вищого авіаційного училища військових штурманів, так званого ВВАУШ. Російські вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52 активно використовуються росіянами в Луганській області при обстрілах населених пунктів поблизу лінії зіткнення", — написав Артем Лисогор.

Він зазначив, що у радянські часи авіаремонтний завод у Луганську одним з перших оволодів технологіями ремонту та модернізації двигунів. Цієї весни окупанти почали вихвалятись успіхами у цій галузі, а наприкінці вересня цього року пропагандистські ЗМІ хизувалися нарощуванням виробництва на заводі на 20%, а в червні туди набрали робітників.

"Вони навіть переобладнали для власних потреб музей авіаційної техніки, який розташовувався на території заводу. Про це свідчать супутникові знімки, зроблені нещодавно. Може, хотіли сховатись серед експонатів? Як закономірний результат, жителі області змогли сьогодні бачити та чути святковий салют на честь високих трудових досягнень окупантів Луганська", — зазначив Лисогор.

Загалом сьогодні на аеродромі в Бердянську та на авіазаводі в Луганську було знищено:.

9 гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Нагадаємо, що у Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення дев'яти вертольотів ЗС РФ під час ракетних ударів по захоплених аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську.

Раніше повідомлялося, що уперше про знищення вертольотів заявили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ вранці 17 жовтня. Трохи пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію та уточнили, що було знищено два вертольоти.