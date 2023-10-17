Звідки танки "Алтай"?: напад ХАМАС організувала британська розвідка, — експерт із росТБ (відео)

За твердженнями Руслана Курбанова, Велика Британія, найімовірніше, робить ставку на підйом ісламського світу. І через зв'язки в Ірані підштовхувала до прокачування бойовиків.

Російський політичний експерт Руслан Курбанов днями, виступаючи на російському телебаченні, заявив, що британська розвідка тривалий час готувала напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Фрагмент запису телепрограми опублікував журналіст BBC Френсіс Скар у соцмережі X (Twitter).

На записі Курбанов каже, що не відкидає того, що атака ХАМАС довго планувалася спецслужбами Великої Британії.

"Я не виключаю, що вся ця атака ХАМАС, вона, значить, дуже довго і тонко курирувалася британськими спецслужбами, які через свої зв'язки в Ірані підштовхували Іран до прокачування. І підштовхували до атаки на Ізраїль. Для чого це потрібно британцям? Для того, щоб вибити США з цього регіону, перехопити, значить, управління цими процесами", — заявив російський експерт.

За його словами, Велика Британія, скоріше, робить ставку на підйом ісламського світу.

"Не дарма ж іде переозброєння Туреччини! Звідки у Туреччини танки "Алтай", значить, ракети… вертольоти власного виробництва. На турецьких заводах близько 200 британських військових конструкторів сидить", — сказав він.

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Варто згадати, що доказів на підтримку слів Курбанова немає. Минулого тижня Велика Британія розмістила військовий контингент у східній частині Середземномор'я, щоб запобігти ескалації.

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