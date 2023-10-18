"Понад 3000 мертвими й пораненими": ВС РФ під Авдіївкою перегруповуються після втрат, – Штупун

Сили оборони очікують на подальшу активність ворога і перебувають в бойовій готовності, щоб відбивати атаки, говорять в ОСУВ "Таврія".

На Донеччині на Авдіївському напрямку ЗС РФ проводять перегрупування через великі втрати особового складу вбитими та пораненими. Про це 18 жовтня в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, минулої доби Сили оборони України на цій ділянці фронту відбили 5 ворожих атак.

"Отримавши жорстку відсіч та втративши понад 300 одиниць техніки та понад 3000 мертвими й пораненими, ворог проводить перегрупування. Очікуємо на якусь подальшу активність. Готуємося і завжди в готовності, – сказав речник.

Олександр Штупун додав, що на Запорізькому напрямку українські захисники "відмінусували" 4-й за тиждень ворожий літак.

"Вже чотири ворожих літаки на Донеччині за тиждень, трохи більше як тиждень, було знищено", – додав він.

Також речник зазначив, що ЗС РФ пробують повернути відбиті в них позицій в районі Роботиного, але безуспішно. Тим часом ЗСУ мають успіхи поблизу Роботиного.

Нагадаємо, що очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш 18 жовтня заявив, так зване затишшя окупантів в районі Авдіївки хоча й свідчить про те, що вони видихнулися, але не говорить, що вони припинили спроби оточити місто.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ, хоча й знизили темпи наступу на Авдіївку, але намагаються захопити терикон на північ від міста як вигідну висоту.