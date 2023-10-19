"Бояться": російські вертольоти Ка-52 почали атакувати здалеку, — Штупун

За словами представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, у зв'язку з новою тактикою російських військових ефективність дії гелікоптерів знижується в рази.

Завдяки успішним операціям Збройних сил України, включно з ефективною протидією повітряним загрозам, російські збройні сили приймають до використання розвідувально-ударні вертольоти Ка-52, які можуть оперувати на безпечній відстані, не проникаючи в зону дії української протиповітряної оборони. Про це повідомив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі"Радіо Свобода".

"На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б'є здалеку. Ефективність тих вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Росіяни просто бояться зараз", — заявив він.

Характеристики вертольота Ка-52

Російський бойовий вертоліт Ка-52 виконує цілий спектр завдань. Авіаційна техніка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Гелікоптер здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Він є фактично продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Цю модель ударного вертольота вважають найкращою у ПКС РФ. Обладнаний радарною системою "Арбалет". Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Здатний розвивати максимальну швидкість у 350 км/год. Початок експлуатації — 2008 рік.

У СтратКом ЗСУ повідомили, що Сили оборони України в ніч на 17 жовтня завдали ударів по гелікоптерах Збройних сил Росії та обладнанню аеродромів біля окупованих Луганська і Бердянська.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли, що в окупованому Бердянську прогриміла серія вибухів.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони знищили два вертольоти ЗС РФ.

Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що ЗСУ знищили російський блокпост біля селища Графівка Бєлгородської області.